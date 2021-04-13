Фердинанд: "Калверт-Левин стал бы великолепным приобретением для МЮ"

Доминик Калверт-Левин Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин стал бы великолепным приобретением для "красных дьяволов".

Ожидается, что по окончании этого сезона "Юнайтед" обратится на трансферный рынок для приобретения забивного нападающего.

С переездом на "Олд Траффорд" связывают Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", однако Фердинанд видит в 24-летнему Калверт-Левине отличную альтернативу.

"Слушайте, Доминик Калверт-Левин — мой выбор, я обожаю его".

"Я посмотрел много матчей "Эвертона" в этом году, и он тот, кто заставляет защитников нервничать. Он не тот, против кого ты хочешь играть каждую неделю. Он агрессивен, он стремится получать мяч".

"Ранее в этом году я разговаривал с Карло Анчелотти, и он вспомнил об Индзаги, которому не требовалось много моментов, чтобы забить, и который забил кучу голов из пределов и около вратарской площади".

"Я смотрю на Калверт-Левина в этом году и вижу, что он кое-чему научился и перенял некоторые черты Индзаги. Он оказался прилежным учеником и начал использовать это в своей игре".

"Теперь он сам забивает много голов из пределов и около вратарской площади, забивает эти незрелищные голы. Благодаря этому он стал вызываться в сборную Англии".

"Думаю, он стал бы великолепным приобретением для "Манчестер Юнайтед". Это звучит слегка неожиданно, но я думаю, он был бы очень полезен. Он смог бы завершать то, что создают Фернандеш, Погба, Рэшфорд, Гринвуд и другие".

"Вопрос лишь в том, рассматривает ли Оле такой вариант, если Холанда или Кейна заполучить не удастся", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Калверт-Левин, Манчестер Юнайтед, Фердинанд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2021 14:00

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  1. mancunia-planet 13.04.2021 15:14 # mancunia-planet
    Не совсем то, что надо.

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  2. empry 13.04.2021 15:06 # empry
    Кейна еврей не отдаст. А Холанд никуда этим летом не уйдет. МЮ переподпишет Кавани на год и вернется за новым нападающим следующим летом, когда экономическая ситуация будет более благоприятной и понятной для долгосрочных трансферных вложений.

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  3. kagawa 13.04.2021 14:45 # kagawa
    Дело говорит, в деревянный стиль игры (без игры как таковой) Сульшера вписывается

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