Фердинанд: "Калверт-Левин стал бы великолепным приобретением для МЮ"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин стал бы великолепным приобретением для "красных дьяволов".

Ожидается, что по окончании этого сезона "Юнайтед" обратится на трансферный рынок для приобретения забивного нападающего.



С переездом на "Олд Траффорд" связывают Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", однако Фердинанд видит в 24-летнему Калверт-Левине отличную альтернативу.



"Слушайте, Доминик Калверт-Левин — мой выбор, я обожаю его".



"Я посмотрел много матчей "Эвертона" в этом году, и он тот, кто заставляет защитников нервничать. Он не тот, против кого ты хочешь играть каждую неделю. Он агрессивен, он стремится получать мяч".



"Ранее в этом году я разговаривал с Карло Анчелотти, и он вспомнил об Индзаги, которому не требовалось много моментов, чтобы забить, и который забил кучу голов из пределов и около вратарской площади".



"Я смотрю на Калверт-Левина в этом году и вижу, что он кое-чему научился и перенял некоторые черты Индзаги. Он оказался прилежным учеником и начал использовать это в своей игре".



"Теперь он сам забивает много голов из пределов и около вратарской площади, забивает эти незрелищные голы. Благодаря этому он стал вызываться в сборную Англии".



"Думаю, он стал бы великолепным приобретением для "Манчестер Юнайтед". Это звучит слегка неожиданно, но я думаю, он был бы очень полезен. Он смог бы завершать то, что создают Фернандеш, Погба, Рэшфорд, Гринвуд и другие".



"Вопрос лишь в том, рассматривает ли Оле такой вариант, если Холанда или Кейна заполучить не удастся", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.