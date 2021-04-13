Фердинанд: "Калверт-Левин стал бы великолепным приобретением для МЮ"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин стал бы великолепным приобретением для "красных дьяволов".
Ожидается, что по окончании этого сезона "Юнайтед" обратится на трансферный рынок для приобретения забивного нападающего.
С переездом на "Олд Траффорд" связывают Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", однако Фердинанд видит в 24-летнему Калверт-Левине отличную альтернативу.
"Слушайте, Доминик Калверт-Левин — мой выбор, я обожаю его".
"Я посмотрел много матчей "Эвертона" в этом году, и он тот, кто заставляет защитников нервничать. Он не тот, против кого ты хочешь играть каждую неделю. Он агрессивен, он стремится получать мяч".
"Ранее в этом году я разговаривал с Карло Анчелотти, и он вспомнил об Индзаги, которому не требовалось много моментов, чтобы забить, и который забил кучу голов из пределов и около вратарской площади".
"Я смотрю на Калверт-Левина в этом году и вижу, что он кое-чему научился и перенял некоторые черты Индзаги. Он оказался прилежным учеником и начал использовать это в своей игре".
"Теперь он сам забивает много голов из пределов и около вратарской площади, забивает эти незрелищные голы. Благодаря этому он стал вызываться в сборную Англии".
"Думаю, он стал бы великолепным приобретением для "Манчестер Юнайтед". Это звучит слегка неожиданно, но я думаю, он был бы очень полезен. Он смог бы завершать то, что создают Фернандеш, Погба, Рэшфорд, Гринвуд и другие".
"Вопрос лишь в том, рассматривает ли Оле такой вариант, если Холанда или Кейна заполучить не удастся", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
13.04.2021 14:00
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Последние комментарии:
Не совсем то, что надо.
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Кейна еврей не отдаст. А Холанд никуда этим летом не уйдет. МЮ переподпишет Кавани на год и вернется за новым нападающим следующим летом, когда экономическая ситуация будет более благоприятной и понятной для долгосрочных трансферных вложений.
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Дело говорит, в деревянный стиль игры (без игры как таковой) Сульшера вписывается
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