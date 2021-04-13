Райола: "Боруссия" не хочет продавать Холанда"

Агент Мино Райола сообщил, что дортмундская "Боруссия" не хочет продавать нападающего Эрлинга Холанда грядущим летом.

Ранее в апреле Райола и Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, побывали в Испании, где провели переговоры с "Барселоной" и "Реалом" насчет 20-летнего норвежца, который также интересен "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Кроме того, Райола нашел время заскочить в Дортмунд, чтобы выяснить позицию "Боруссии". Представитель Холанда узнал, что клуб Бундеслиги не хочет терять своего бомбардира, однако это ничего не значит.



"Я могу подтвердить, что посетил Дортмунд. Михаэль Цорк, спортивный директор "Боруссии", дал очень четко понять, что они не хотят продавать Эрлинга. Я уважаю это, но это не означает, что я согласен. Между мной и Дортмундом нет войны", — сообщил Райола Sport 1.



Добавим, в своих первых 52 матчах Бундеслиги Холанд забил 49 голов. Контракт Эрлинга с "Боруссией" рассчитан до 2024 года, однако летом 2022 в нем начнет действовать пункт об отступных в 75 миллионов евро (66 млн. фунтов).