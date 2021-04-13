Игало отказал "Вест Хэму" и "Вест Бромвичу"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало назвал два клуба, которые предлагали ему остаться в Премьер-Лиге.

Присоединившись к "Юнайтед" на правах аренды из "Шанхай Шеньхуа" в январе 2020, Игало забил пять голов в 19 матчах прошлого сезона за команду Оле Гуннара Сульшера.



Хорошая игра Одиона и возникшая из-за пандемии коронавируса пауза убедили "красных дьяволов" продлить аренду нигерийца на первую половину этой кампании.



И хотя в этой кампании Игало сыграл лишь четыре матча за "Юнайтед", в "Аш-Шабаб" из Саудовской Аравии Один отправился с чувством удовлетворения, ведь свою детскую мечту он исполнил.



"Да, у меня была возможность остаться в Премьер-Лиге с помощью "Вест Хэма" и "Вест Бромвича", и я думал об этом".



"Но что еще я мог сделать в Премьер-Лиге после того, как побывал в "Манчестер Юнайтед" — крупнейшем клубе Англии, если не всего мира?"



"У меня были хорошие предложения, чтобы остаться в Премьер-Лиге, но я просто не чувствовал, что могу остаться после того, как исполнил свою мечту и поиграл за клуб, который поддерживал с детства".



"Я проделал весь этот путь из Китая ради "Манчестер Юнайтед", отклонив другие предложения, потому что "Юнайтед" всегда был моей мечтой", — сообщил Игало Sky Sky Sports.



Также Игало поведал, что в январе 2020 был близок к переходу в "Тоттенхэм", который был готов платить ему столько же, сколько он получал в Китае. Но затем появился вариант с "Юнайтед".