Семь вещей, что мы узнали в 31-м туре

В 31-м туре Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" удалось взять реванш у "Тоттенхэма", "Манчестер Сити" был бит "Лидсом", а "Вест Хэм" смог удержаться на четвертом месте. О сыгранных матчах — подробнее в отчетном материале.





"Фулхэм" снова уступает в концовке



Команда Скотта Паркера прошла в этом сезоне через длительную серию матчей, когда ее неплохой футбол не давал желаемого результата. Ситуация сейчас более неприятная: "Фулхэм" проигрывает четвертый поединок подряд и снова остается ни с чем в концовке встречи, когда ему, кажется, ничего не угрожает.



Стоит признать: сами лондонцы мало предлагают в атаке. С "Астон Виллой" им забить помог Тайрон Мингс, против "Вулверхэмптона" они почти не имели хороших моментов, хотя и контролировали игру. "Фулхэму" повезло под занавес первого тайма, когда арбитры отменили чистый гол Виллиана Жозе, но удача отвернулась в компенсированное время. "Волки", едва атаковавшие ворота хозяев, забили победный мяч. Ворота "Фулхэма" поразил не кто-нибудь, а Адама Траоре, не забивавший с декабря позапрошлого года. Испанец забил ударом, который не должен был заходить в ворота Ареоля.



Слезы Марио Лемина драматично иллюстрировали нынешнее положение "Фулхэма". В пятницу подопечные Паркера упустили уже очередной шанс догнать "Ньюкасл", хотя худшие новости были впереди.



"Сити" так и не победил "Лидс"



Осенняя ничья на "Элланд Роуд" стала итогом довольно равного противостояния, но на этот раз "Манчестер Сити" должен был спокойно побеждать "Лидс". Команда Марсело Бьлесы не была похожа на себя: она почти не атаковала, не била по воротам, но держала удар в обороне и каким-то чудом увезла три очка из Манчестера.



Чудо это можно назвать именем Стюарта Далласа — один из самых универсальных и безотказных игроков чемпионата оформил дубль. Пеп Гвардиола выпустил экспериментальный состав, думая о встрече с "Боруссией" в мид-уик, но и эти футболисты сделали достаточно для того, чтобы заработать все три очка. "Лидс" стал второй после "Манчестер Юнайтед" командой в нынешнем сезоне, которую будущие чемпионы так и не смогли победить.



По положению "Сити" третье домашнее поражение в сезоне не бьет, а вот "Лидс" делает заявку на финиш в первой десятке чемпионата.



"Ливерпуль" еще может побеждать дома



Команде Юргена Клоппа было важно убедиться в этом в преддверии ответного поединка с "Реалом", где от "Ливерпуля" требуется очередной европейский камбэк. Проиграв шесть домашних встреч подряд, чемпионы не выглядели большими фаворитами матча против "Астон Виллы" — даже при том, что бирмингемцы продолжают играть без Джека Грилиша.



"Ливерпуль" в эту субботу был настроен серьезно. Команда не повторяла предыдущих ошибок и мощно вошла в игру. В первом тайме удача, правда, была на стороне соперника. Хозяев подводила также реализация моментов, в то время как нападающий "Виллы" Олли Уоткинс свой единственный шанс реализовал, забив "Ливерпулю" четвертый гол в сезоне. Затем случился отмененный мяч Роберто Фирмино, и решение это было не менее абсурдно, чем история с голом Жозе накануне.



Мерсисайдцы все же не остановились, и проявили характер впервые за долгое время. У "Виллы" сил на новые атаки не оставалось (но было попадание Трезеге в штангу), "Ливерпуль" после гола Салаха ходил вокруг да около, но все же пробил стену в компенсированное время. Активная игра фланговых защитников, снова делающих разницу для мерсисайдцев, была закреплена отличным голом одного из них. Удар Трента Александер-Арнольда принес "Ливерпулю" первую домашнюю победу в Премьер-Лиге 2021 году.



На помощь "Ньюкаслу" придут звезды



Период без ведущих игроков для команды Стива Брюса подошел к концу. В воскресенье на поле "Бернли" состоялось долгожданное возвращение Каллума Уилсона, но ход поединка перевернул не он, а появившийся вместе с ним на поле Аллан Сен-Максимен. Менеджеру "Бернли" Шону Дайчу оставалось только завидовать гостям. Несмотря на преимущество "бордовых", у Дайча в критический момент не было возможности усилить игру не то что футболистом уровня Сен-Максимена, а кем-либо в принципе.



"Бернли", всегда умевший играть по результату, вторую неделю подряд остается ни с чем, ведя в счете по ходу встречи. Мало что хозяева могли поделать с Сен-Максименом, в течение нескольких минут отдавшего голевую передачу и забившего победный мяч. После они столкнулись с "Ньюкаслом", вера которого в себя позволила гостям выдать очень дисциплинированную концовку встречи.



Этот результат не позволяет расслабиться "Бернли", но больше касается "Ньюкасла" и "Фулхэма". У команды Стива Брюса преимущество выросло до шести очков, и "сороки" к тому же имеют игру в запасе. Вернувшиеся звезды готовы решить вопрос в ключевой момент сезона.



"Вест Хэм" остается четвертым



Победы "Ливерпуля" и "Челси" поставили команду Дэвида Мойеса под давление, но не испугали. "Вест Хэм" сейчас не знает никакого страха. Домашний поединок с "Лестером" прошел четко по сценарию последних встреч лондонцев. Они забивают три, после чего дают сопернику возможность вернуться в игру. Удерживать результат спокойно "Вест Хэму" не хватает класса, но у этой команды достаточно энергии, чтобы заработать хорошую фору.



То, что Джесси Лингард творит сейчас в составе "Вест Хэма", делает его одним из лучших футболистов сезона — и точно лучшим во второй его половине. То, что творит Дэвид Мойес, делает шотландца лучшим менеджером чемпионата. Кадровые проблемы не способны остановить "Вест Хэм". Мойес постоянно находит выходит, и теперь, лишившись Райса и Антонио, команда не теряет вообще ничего в атаке. Игра с двумя нападающими — Лингардом и Боуэном — последнее из большого числа тактических решений тренера, оправдавших себя в этом сезоне.



Дубль Ихеаначо вернул интригу и в этот поединок, но "Вест Хэм" удержал результат и четвертое место в таблице. Волноваться сейчас нужно "Лестеру". Несмотря на прогресс нигерийского форварда, расстояние от преследователей сокращается. "Лестер", потерявший место в четверке на финише прошлого сезона, на расстоянии одного поражения от повторения.



"Тоттенхэму" Лига Чемпионов не светит



Взять реванш за поражение 1:6 очень сложно, перекрыв его похожим результатом. Но победить того же соперника 1:3, а заодно иметь преимущество над ним в 14 очков — достаточная сатисфакция. "Манчестер Юнайтед" нанес "Тоттенхэму" поражение, которое укрепило положение команды Сульшера на втором месте, но стало сильным ударом по шансам лондонцев завершить сезон в топ-4.



"Тоттенхэм" снова потерял очки, ведя в счете, "Юнайтд" снова сделал обратное. Между командами нет принципиальной разницы в уровне игры, что подтвердил и воскресный поединок, но эта разница в характере определяет все. "Шпоры" вели и отыграли первый тайм лучше, несмотря на нелепо отмененный гол соперника. Команда Моуриньо даже не успела прижаться к своим воротам для сохранения результата, как "красные дьяволы" выстрелили. Поделать что-либо с рвением Кавани, Гринвуда, Погба, а также стойкостью опорников, хозяева не могли.



"Шпоры" провели далеко не худший свой матч, но камбэки "Юнайтд" выработаны уже на уровне рефлексов, равно как и капитуляция "Тоттенхэма" в ключевой момент матча или сезона.



"Вест Бромвич" продолжает феерию



Футболисты "Вест Бромвича" определили, что уйти от вылета им помогут семь побед в последних девяти матчах. Две уже в кармане у команды Сэма Эллардайса. Имея проблемы с реализацией голевых моментов, "Вест Бромвич" забивает восемь голов в двух играх и впервые выигрывает два матча подряд.



Учитывая победу "Ньюкасла", успех в игре с "Саутгемптоном" лишь позволил сохранить отставание в восемь очков. Но настроение в стане "дроздов" все равно отличное. Менеджер улыбается, глядя на то, как Каллум Робинсон и Матеус Перейра разрывают соперников. "Вест Бром" в понедельник был так хорош, что заставил позабыть о первом отменном голе команды. А ведь в этой ситуации абсурд с использованием VAR переплюнул даже истории Жозе и Фирмино.



Может ли "Вест Бромвич" выжить? Продолжая играть так, он наверняка сохранит шансы до последних туров. 16 лет назад команда Брайана Робсона выдала исторический камбэк на финише, но нынешний "Вест Бромвич", учитывая ситуацию, переплюнет все прежние подвиги, если случится.



Иван Громиков специально для FAPL.ru