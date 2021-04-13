"Манчестер Сити" близок к покупке Кайки
"Манчестер Сити" находится на пороге приобретения нападающего "Флуминенсе" Кайки за 8.5 млн. фунтов плюс бонусы.
Кайки всего 17 лет, однако он уже заявил о себе в первой команде "Флуминесе" и заслужил сравнения со своим звездным соотечественником Неймаром.
За бразильским вундеркиндом охотились "Ливерпуль", "Шахтер" и ведущие клубы Испании, однако авторитетный журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Сити" опередил всех своих конкурентов.
Кайки уже согласовал пятилетний контракт с "горожанами", и в данный момент сделка находится "на стадии подписания". В будущем за счет бонусов стоимость трансфера может вырасти до 15 млн. фунтов, также "Флуминенсе" обещана доля с последующей перепродажи игрока английским клубом.
Однако Кайки присоединится к команде Хосепа Гвардиолы только в следующем году. Сезон 2021/22 нападающий проведет или в резерве "Сити", или в где-нибудь аренде.
As @FabrizioRomano has been reporting for a while: Manchester City possibly have a new Brazilian gem on their hands with Kayky.— Igor Mello (@SuperIgor) April 11, 2021
Check out the 17-year-old’s second career goal scored as a professional today for @FluminenseFC: pic.twitter.com/cqeVQ6zdAV
13.04.2021 10:00
Просмотров: 444
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Очередной жизус 6леать
(ответить)
Бразилы в роли нападающих у королей хуево всегда играли. В идеале сбагрить боруссии чтобы потом хуйчестер сосайтед купил его за 100 лямов +
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий