"Манчестер Сити" близок к покупке Кайки

"Манчестер Сити" находится на пороге приобретения нападающего "Флуминенсе" Кайки за 8.5 млн. фунтов плюс бонусы.

Кайки всего 17 лет, однако он уже заявил о себе в первой команде "Флуминесе" и заслужил сравнения со своим звездным соотечественником Неймаром.



За бразильским вундеркиндом охотились "Ливерпуль", "Шахтер" и ведущие клубы Испании, однако авторитетный журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Сити" опередил всех своих конкурентов.



Кайки уже согласовал пятилетний контракт с "горожанами", и в данный момент сделка находится "на стадии подписания". В будущем за счет бонусов стоимость трансфера может вырасти до 15 млн. фунтов, также "Флуминенсе" обещана доля с последующей перепродажи игрока английским клубом.



Однако Кайки присоединится к команде Хосепа Гвардиолы только в следующем году. Сезон 2021/22 нападающий проведет или в резерве "Сити", или в где-нибудь аренде.





As @FabrizioRomano has been reporting for a while: Manchester City possibly have a new Brazilian gem on their hands with Kayky.



Check out the 17-year-old’s second career goal scored as a professional today for @FluminenseFC: pic.twitter.com/cqeVQ6zdAV