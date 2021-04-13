"Манчестер Сити" близок к покупке Кайки

Кайки "Манчестер Сити" находится на пороге приобретения нападающего "Флуминенсе" Кайки за 8.5 млн. фунтов плюс бонусы.

Кайки всего 17 лет, однако он уже заявил о себе в первой команде "Флуминесе" и заслужил сравнения со своим звездным соотечественником Неймаром.

За бразильским вундеркиндом охотились "Ливерпуль", "Шахтер" и ведущие клубы Испании, однако авторитетный журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Сити" опередил всех своих конкурентов.

Кайки уже согласовал пятилетний контракт с "горожанами", и в данный момент сделка находится "на стадии подписания". В будущем за счет бонусов стоимость трансфера может вырасти до 15 млн. фунтов, также "Флуминенсе" обещана доля с последующей перепродажи игрока английским клубом.

Однако Кайки присоединится к команде Хосепа Гвардиолы только в следующем году. Сезон 2021/22 нападающий проведет или в резерве "Сити", или в где-нибудь аренде.


Метки Кайки, Манчестер Сити, Флуминенсе

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2021 10:00

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  1. mancityman 13.04.2021 10:42 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. gandalf 13.04.2021 10:40 # gandalf
    Очередной жизус 6леать

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  3. toha-bludsikir 13.04.2021 10:27 # toha-bludsikir
    Бразилы в роли нападающих у королей хуево всегда играли. В идеале сбагрить боруссии чтобы потом хуйчестер сосайтед купил его за 100 лямов +

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