"Арсенал" сражается с "Лестером" за Эдуара

"Арсенал" ведет борьбу с "Лестером" и некоторыми клубами Европы за нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара.

Как сообщает The Telegraph, "Лестер" остается главным претендентом на Эдуара, забившего 19 голов в 33 матчах этого сезона. Наставник "лис" Брендан Роджерс прекрасно знаком с Одсонном по периоду совместной работы в Глазго.



Однако "Арсенал" не собирается оставаться в стороне. Затяжной спад формы Пьер-Эмерика Обамеянга и истекающие в следующем году контракты Александра Лакасетта с Эдди Нкетиа подталкивают "канониров" к покупке нападающего.



У самого Эдуара тоже остается только один год по контракту, поэтому "Селтик" будет готов отпустить 23-летнего француза всего за 15-20 миллионов фунтов.



Привлекательность для потенциальных новичков и финансовые возможности "Арсенала" во многом будут зависеть от того, удастся ли "канонирам" пробиться в еврокубки на будущий сезон.