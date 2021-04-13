"Юнайтед" сохраняет интерес к Санчо

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в вингере дортмундской "Боруссии" Джейдоне Санчо.

Санчо был трансферной целью номер один "Юнайтед" прошлым летом, однако тогда "Боруссия" потребовала за свою звезду свыше 100 миллионов фунтов. Такую цену на "Олд Траффорд" посчитали оторванной от реальности в разгар пандемии коронавируса.



С тех пор "красные дьяволы" инвестировали 46 млн. фунтов в Амада Диалло и Факундо Пельистри, однако Manchester Evening News утверждает, что Джейдон остается на радаре у клуба с "Олд Траффорд".



"Юнайтед" будет готов вернуться за Санчо грядущим летом, если "Боруссия" установит более адекватную цену за 21-летнего игрока сборной Англии, и есть сразу несколько причин, почему это может произойти.



Во-первых, "Боруссия", как и любой другой футбольный клуб, сильно пострадала от глобального экономического кризиса, а вероятное непопадание в Лигу Чемпионов только усугубит финансовую ситуацию в Дортмунде.



Во-вторых, Санчо неуклонно приближается к своему предпоследнему году по контракту с "Боруссией", а согласование новой сделки выглядит проблематичным в текущих условиях. Если дортмундцы не подсуетятся, трансферная стоимость их игрока начнет снижаться.



Добавим, этот сезон Джейдон проводит не так ярко, как предыдущий. В рамках Бундеслиги экс-юниор "Манчестер Сити" забил шесть голов и отдал девять результативных передач.