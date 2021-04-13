Гбамен снова травмировался после своего первого матча в сезоне

Невезучий полузащитник "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен получил новую травму и в этом сезоне уже не сыграет.

На прошлой неделе Гбамен сыграл свой первый матч при Карло Анчелотти. Пропустив 597 дней или 20 месяцев из-за потребовавшей двух операций травмы бедра и последовавшего повреждения ахилла, Жан-Филипп появился на замену против "Кристал Пэлас".



Однако спустя считанные дни Гбамен, в 2019 году приобретенный у "Майнца" за 22.5 млн. фунтов, неудачно столкнулся с защитником Люкой Динем на тренировке и повредил связки колена.



"Слушайте, мы очень, очень расстроены. Он хорошо тренировался, проявлял свое мастерство и был счастлив — пока не случилась новая травма".



"Он пройдет обследование, и я не знаю, сколько он пропустит, но этот сезон для него точно завешен. Но я думаю, он очень сильный парень и справится с этим. Он сосредоточен на восстановлении, и я надеюсь, что скоро он поправится и снова сыграет за нас", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.