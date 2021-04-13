Анонс матча "Челси" — "Порту"

Имея перевес в два гола, "Челси" проведет ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Порту".

Победа 0:2 в Севилье в прошлую среду не далась "Челси" легко. Отрезками "Порту" переигрывал "синих", однако те безжалостно наказали своего соперника за две оборонительные ошибки.



В силу коронавирусных ограничений ответный матч пройдет здесь же, на "Рамон Санчес Писхуан", где "Челси" успел сыграть с "Севильей" на групповом этапе и одержать победу 0:4.



"Мы не собираемся адаптировать свою игру из-за результата на прошлой неделе", — заверил главный тренер "синих" Томас Тухель насчет того, что его команда не будет отсиживаться в обороне.



- "Челси" выиграл первый матч в противостояниях на стадии плей-офф Лиги Чемпионов в 11-й раз, в восьми случаях из предыдущих 10 проходя дальше. Только "Баварию" в 1999/00 и "Ливерпуль" в 2006/07 "синим" преодолеть не удалось.



- История знает только четыре случая, когда команда проходила в следующий раунд плей-офф Лиги Чемпионов, проиграв первый матч дома и не забив. Прежде это удавалось "Аяксу", "Интеру", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму".



- "Челси" выиграл оба последних матчах на территории Испании, одолев "Севилью" (0:4) и "Порту" (0:2), но три победы подряд здесь еще никогда не одерживал.



- С момента разгрома "Лестера" со счетом 5:0 "Порту" не знает побед уже в семи встречах с английскими командами в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 5 поражений, общий счет 2:16).



- "Челси" пока не знает поражений в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (7 побед, 2 ничьи). Последней английской командой, которая не проиграла ни одного из 10 первых матчей в сезоне Лиги Чемпионов, был "Ливерпуль" в 2017/18 (11).



- В семи из своих девяти матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Челси" не пропускал, и это совместно лучший результат с "Манчестер Сити".



- "Порту" выиграл только один из 20 последних выездных матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (6 ничьих, 13 поражений).



- "Челси" выиграл все семь последних матчей в Лиге Чемпионов с Эдуаром Менди на воротах. Последним голкипером, которому удавалось одержать больше побед подряд в этом соревновании с английской командой, был Фабиан Бартез из "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2002/03 (8).



- Мейсон Маунт может стать всего лишь вторым после Фрэнка Лэмпарда англичанином, забивавшим в обоих матчах противостояния плей-офф Лиги Чемпионов.



"Челси" примет решение по готовности полузащитника Нголо Канте, который недавно перенес травму задней поверхности бедра, в последний момент. Антонио Рюдигеру, Сесару Аспиликуэте и Матео Ковачичу заранее было обещано место в стартовом составе.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Челси" (Англия) — "Порту" (Португалия). Первый матч — 2:0

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан". 22:00 Онлайн-трансляция