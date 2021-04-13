Бент: "Артету могут уволить, если он не выиграет Лигу Европы"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета может лишиться работы, если не выиграет Лигу Европы в этом сезоне.

В ближайший четверг "Арсенал" постарается пробиться в полуфинал Лиги Европы. От этого соревнования целиком зависит успех "канониров" в этом сезоне, а также — судьба самого Артеты, учитывая плачевное положение лондонцев в Премьер-Лиге, убежден Бент.



"Когда "Арсенал" искал нового тренера, у них было два варианта: Артета и Анчелотти. Думаю, Анчелотти следовало пойти в "Арсенал", а Артете — в "Эвертон".



"Поначалу это выглядело очень хорошо, учитывая то, как быстро Артета взял трофей. Да, это очень нестабильный сезон, но я не хочу, чтобы "Арсенал" превратился в клуб, который продолжает увольнять тренеров — в какой-нибудь момент ты должен дать кому-нибудь чуть больше времени".



"Думаю, выигранный Кубок Англии маскирует множество проблем, и если "Арсенал" вылетит из Лиги Европы и финиширует 10-м или 11-м, Артета может лишиться работы", — сообщил Бент talkSPORT.