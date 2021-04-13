Бент: "Артету могут уволить, если он не выиграет Лигу Европы"

Микель Артета Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета может лишиться работы, если не выиграет Лигу Европы в этом сезоне.

В ближайший четверг "Арсенал" постарается пробиться в полуфинал Лиги Европы. От этого соревнования целиком зависит успех "канониров" в этом сезоне, а также — судьба самого Артеты, учитывая плачевное положение лондонцев в Премьер-Лиге, убежден Бент.

"Когда "Арсенал" искал нового тренера, у них было два варианта: Артета и Анчелотти. Думаю, Анчелотти следовало пойти в "Арсенал", а Артете — в "Эвертон".

"Поначалу это выглядело очень хорошо, учитывая то, как быстро Артета взял трофей. Да, это очень нестабильный сезон, но я не хочу, чтобы "Арсенал" превратился в клуб, который продолжает увольнять тренеров — в какой-нибудь момент ты должен дать кому-нибудь чуть больше времени".

"Думаю, выигранный Кубок Англии маскирует множество проблем, и если "Арсенал" вылетит из Лиги Европы и финиширует 10-м или 11-м, Артета может лишиться работы", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Арсенал, Артета, Бент, Лига Европы, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2021 00:05

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