Энди Коул советует "Юнайтед" продать Лингарда

Легенда "Манчестер Юнайтед" Энди Коул считает, что "красным дьяволам" не нужно возвращать вингера Джесси Лингарда.

Лингард просто сенсационным образом выступает за "Вест Хэм", куда он отправился в аренду из "Юнайтед" на вторую половину этого сезона.



28-летний англичанин забил восемь голов и отдал три результативные передачи в девяти матчах за "молотобойцев", однако Коул лишь видит в этом возможность для "Юнайтед" выгоднее продать своего воспитанника.



"Возможность отправиться в "Вест Хэм" подвернулась для него в идеальное время. Он ухватился за нее обеими руками".



"Теперь "Манчестер Юнайтед" должен принять решение. Вернуть его назад летом или продать чуть дороже, чем можно было ожидать раньше?"



"Думаю, на месте "Манчестер Юнайтед" я бы отпустил его. Да и сам Джесси хочет быть там, где он может играть матчи", — сообщил Коул talkSPORT.