Педру Нету выбыл до следующего сезона

Нападающий "Вулверхэмптона" Педру Нету пропустит концовку этого сезона и Евро-2020 из-за травмы колена.

Нету повредил свою коленную чашечку во время победного для "волков" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" (0:1) в минувшую пятницу.



На стартовавшей неделе 21-летний португалец, лучший игрок команды Нуну Эшпириту Санту в этом сезоне, перенесет операцию и на футбольное поле вернется уже в следующей кампании, как об этом говорится в официальном заявлении клуба с "Молинью".



В этом сезоне Нету, который ранее назывался трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сыграл 35 матчей за "Вулверхэмптон" с учетом всех соревнований, забив пять голов и отдав пять результативных передач.



Также сегодня стало известно о еще одной потере в стане "волков". Полузащитник Рубен Невеш заразился коронавирусом и в данный момент находится на самоизоляции дома.