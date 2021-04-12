"Манчестер Юнайтед" выбыл из топ-3 самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.

Будучи оцененным в 3.06 млрд. фунтов, "Юнайтед" остается самым дорогим клубом в Премьер-Лиге, но в общем рейтинге расположился только на четвертом месте.



"Красных дьяволов" обошли "Барселона" (3.46 млрд. фунтов), "Реал" (3.45 млрд. фунтов) и "Бавария" (3.07 млрд. фунтов).



В первую десятку вошли еще пять клубов Премьер-Лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".



Forbes подчеркивает, что за два последних года "Ливерпуль" подорожал на 88 процентов, за это время выиграв Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.



Если говорить о топ-20, то здесь Премьер-Лига также представлена "Эвертоном", "Вест Хэмом" и "Лестером".







