Тухель: "Настало время побеждать"

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что ставит перед собой задачу выиграть Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне, и не видит смысла это скрывать.

В свой первый неполный сезон у руля "Челси" Тухель может выиграть не только Лигу Чемпионов, но и Кубок Англии, где "синие" сыграют против "Манчестер Сити" в субботу.

Готовясь к ответному четвертьфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Порту", Тухель недвусмысленно обозначил свои намерения. Томас чувствует, что его команда уже готова побеждать.

"Мы проводим ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, и вы не найдете здесь ни одной команды, которая бы не хотела выйти в полуфинал".

"Мы также в полуфинале Кубка Англии и имеем возможность выйти в финал, а если мы выйдем в финал, у нас будет возможность выиграть трофей".

"Не нужно ничего скрывать. Культура и структура этого клуба подразумевают завоевание трофеев и победы матч за матчем. Культура, история и дух "Челси" обязывают нас к этому".

"Я здесь, чтобы выигрывать трофеи. Я здесь, чтобы выигрывать матчи, следствием чего являются трофеи. Это то, чего я требую от себя, так зачем мне говорить что-то другое? Если ты хочешь побеждать только через три или пять лет, то я не знаю, что с тобой не так".

"Настало время побеждать. Мы можем говорить об этом часами, но завтра нас ждет матч, и нет матча тяжелее, чем следующий. Нет тяжелее препятствия, чем ближайшее к тебе, и мы не можем чересчур увлекаться мечтами и надеждами", — цитирует Тухеля Evening Standard.



Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2021 20:00

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  1. manutd-20champ 12.04.2021 20:22 # manutd-20champ
    амбициозный чел.

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  2. serg110kv 12.04.2021 20:12 # serg110kv
    Пхахахахаааааааайййй

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  3. hunter022 12.04.2021 20:08 # hunter022
    За двумя зайцами

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  4. kler 12.04.2021 20:05 # kler
    выбьем нахуй с полуфинала

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