Тухель: "Настало время побеждать"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что ставит перед собой задачу выиграть Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне, и не видит смысла это скрывать.

В свой первый неполный сезон у руля "Челси" Тухель может выиграть не только Лигу Чемпионов, но и Кубок Англии, где "синие" сыграют против "Манчестер Сити" в субботу.



Готовясь к ответному четвертьфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Порту", Тухель недвусмысленно обозначил свои намерения. Томас чувствует, что его команда уже готова побеждать.



"Мы проводим ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, и вы не найдете здесь ни одной команды, которая бы не хотела выйти в полуфинал".



"Мы также в полуфинале Кубка Англии и имеем возможность выйти в финал, а если мы выйдем в финал, у нас будет возможность выиграть трофей".



"Не нужно ничего скрывать. Культура и структура этого клуба подразумевают завоевание трофеев и победы матч за матчем. Культура, история и дух "Челси" обязывают нас к этому".



"Я здесь, чтобы выигрывать трофеи. Я здесь, чтобы выигрывать матчи, следствием чего являются трофеи. Это то, чего я требую от себя, так зачем мне говорить что-то другое? Если ты хочешь побеждать только через три или пять лет, то я не знаю, что с тобой не так".



"Настало время побеждать. Мы можем говорить об этом часами, но завтра нас ждет матч, и нет матча тяжелее, чем следующий. Нет тяжелее препятствия, чем ближайшее к тебе, и мы не можем чересчур увлекаться мечтами и надеждами", — цитирует Тухеля Evening Standard.