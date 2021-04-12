Тухель не будет рисковать здоровьем Канте

Главный тренер "Челси" Томас Тухель пообещал, что не будет рисковать Нголо Канте в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Порту", если не будет на 100 процентов уверен в готовности французского полузащитника.

Во время последнего международного перерыва Канте получил травму задней поверхности бедра в своей сборной и с тех пор отметился лишь двумя появлениями на замену за "Челси".



Тухель жаждет восстановить Канте в стартовом составе, однако рисковать здоровьем Нголо ради первого для "синих" полуфинала Лиги Чемпионов с 2014 года не готов.



"Во-первых, я был невероятно счастлив от того, что он отправился с нами на первую встречу, потому что я не ожидал этого. Он был достаточно уверен в себе, чтобы помочь нам в заключительные 15 минут".



"С другой стороны, из-за путешествий его сон оказался нарушен, из-за пребывания среди запасных он меньше тренировался и сыграл только 20 минут. На следующий день он чувствовал себя не лучшим образом и не мог тренироваться в обычном режиме".



"Мы решили, что против "Пэлас" он выйдет на замену, а что касается ответного матча против "Порту", то я приму решение завтра утром, понаблюдав за ним на тренировке", — цитирует Тухеля Sky Sports.