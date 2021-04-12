Пулишич готов ударно провести концовку сезона

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич заверил, что вернулся в форму и готов ударно провести концовку сезона.

Еще недавно будущее Пулишича на "Стэмфорд Бридж" ставилось под вопрос — даже главный тренер "Челси" Томас Тухель признавал, что поступает несправедливо с Кристианом, редко выпуская того на поле.



Однако в двух последних матчах Премьер-Лиги Пулишич забил три гола, включая дубль против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу. Кристиан чувствует, что проблемы со здоровьем оставили его в покое, и теперь он может показывать свой лучший футбол.



"Я чувствую себя очень хорошо. Я рад играть и помогать команде, насколько это возможно. Было приятно забить, и в данный момент я очень уверен в себе".



"Это непростой сезон. У меня было много различных болячек, но прямо сейчас я чувствую себя здоровым и сильным".



"Впереди у нас ряд больших матчей. Но мы движемся матч за матчем".



"Я стараюсь как можно лучше заботиться о себе. Я должен следить за своим организмом, чтобы подойти здоровым и сильным ко всем этим матчам", — цитирует Пулишича Evening Standard.