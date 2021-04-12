Пулишич готов ударно провести концовку сезона

Кристиан Пулишич Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич заверил, что вернулся в форму и готов ударно провести концовку сезона.

Еще недавно будущее Пулишича на "Стэмфорд Бридж" ставилось под вопрос — даже главный тренер "Челси" Томас Тухель признавал, что поступает несправедливо с Кристианом, редко выпуская того на поле.

Однако в двух последних матчах Премьер-Лиги Пулишич забил три гола, включая дубль против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу. Кристиан чувствует, что проблемы со здоровьем оставили его в покое, и теперь он может показывать свой лучший футбол.

"Я чувствую себя очень хорошо. Я рад играть и помогать команде, насколько это возможно. Было приятно забить, и в данный момент я очень уверен в себе".

"Это непростой сезон. У меня было много различных болячек, но прямо сейчас я чувствую себя здоровым и сильным".

"Впереди у нас ряд больших матчей. Но мы движемся матч за матчем".

"Я стараюсь как можно лучше заботиться о себе. Я должен следить за своим организмом, чтобы подойти здоровым и сильным ко всем этим матчам", — цитирует Пулишича Evening Standard.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 12.04.2021 18:34 # hunter022
    Готов ударно сломаться чтобы не быть причастным к провалу в концовке сезона

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  2. godlike 12.04.2021 18:19 # godlike
    перестрелку устроить готов!

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  3. alexomck 12.04.2021 18:07 # alexomck
    хрусталь.

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  4. sexan 12.04.2021 18:01 # sexan
    Да ёпт, не подведи.

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