Моуриньо опасается, что "Тоттенхэм" не попадет даже в топ-6

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что теперь его команде будет сложно финишировать в топ-6 Премьер-Лиги, не говоря уже о зоне Лиги Чемпионов.

Обиднейшим образом упустив победу против "Ньюкасла" (2:2) и затем потерпев домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:3), "Тоттенхэм" оказался отброшен на седьмое место в Премьер-Лиге.



Теперь "шпоры" находятся в шести очках от четвертого места, и Моуриньо чувствует, что его команда вообще может остаться без еврокубков на будущий сезон.



"Попасть в топ-4? Это сложно, сложно, сложно. Конечно, это будет сложно. Мы проиграли, а другие команды выиграли и набрали очки".



"Даже в топ-6 попасть будет сложно, но впереди еще семь матчей, 21 очко, так что математически это возможно. На кону не только Кубок Лиги — у нас есть еще семь матчей в Премьер-Лиге", — цитирует Моуриньо Evening Standard.