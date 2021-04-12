Рой Кин: "Тоттенхэм" мягкотел уже 40 лет"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "Тоттенхэм" является "мягкотелой" командой, и Жозе Моуриньо это не изменить.
Лишь в конце осени "Тоттенхэм" некоторое время возглавлял Премьер-Лигу, а теперь рискует вообще не попасть в еврокубки на будущий сезон.
Очередное фиаско "шпор", которые дают слабину в решающий момент, не удивляет Кина. Рой считает, что такова индивидуальность лондонского клуба.
"В этой команде "Тоттенхэма" всегда была мягкотелость. Они добрались до финала Лиги Чемпионов и проиграли финал. То же самое происходит в Премьер-Лиге, где в ноябре они были на вершине. Весь смысл финала — выиграть этот чертов финал".
"Тоттенхэм" был мягкотел до Моуриньо, и когда он уйдет, они по-прежнему будут мягкотелы. Они такие последние 40 лет".
"Если четвертьфинал — это успех, называйте себя успешной командой. Но они всегда были мягкотелы", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
12.04.2021 16:00
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Последние комментарии:
колбасники перевозбудились при слово мягкотел.
Они то предпочитают пускать в свои жеппы твердотел, хахабл!
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ну вот будет ор если шпоры зацепят таки кубок, а мю нет
вот тогда маур даст очередное эпичнейшее вью, прям как умеет, упонянув при этом и кина и всех остальных))
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https://www.youtube.com/watch?v=8tmC3D_icL0
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40 лет Кин не вынимал из своего рта мягкотел.
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