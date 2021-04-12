Рой Кин: "Тоттенхэм" мягкотел уже 40 лет"

Рой Кин Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "Тоттенхэм" является "мягкотелой" командой, и Жозе Моуриньо это не изменить.

Лишь в конце осени "Тоттенхэм" некоторое время возглавлял Премьер-Лигу, а теперь рискует вообще не попасть в еврокубки на будущий сезон.

Очередное фиаско "шпор", которые дают слабину в решающий момент, не удивляет Кина. Рой считает, что такова индивидуальность лондонского клуба.

"В этой команде "Тоттенхэма" всегда была мягкотелость. Они добрались до финала Лиги Чемпионов и проиграли финал. То же самое происходит в Премьер-Лиге, где в ноябре они были на вершине. Весь смысл финала — выиграть этот чертов финал".

"Тоттенхэм" был мягкотел до Моуриньо, и когда он уйдет, они по-прежнему будут мягкотелы. Они такие последние 40 лет".

"Если четвертьфинал — это успех, называйте себя успешной командой. Но они всегда были мягкотелы", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2021 16:00

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  1. el-ray 12.04.2021 16:50 # el-ray
    колбасники перевозбудились при слово мягкотел.
    Они то предпочитают пускать в свои жеппы твердотел, хахабл!

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  2. superperez101 12.04.2021 16:22 # superperez101
    ну вот будет ор если шпоры зацепят таки кубок, а мю нет
    вот тогда маур даст очередное эпичнейшее вью, прям как умеет, упонянув при этом и кина и всех остальных))

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  3. kukuruzzo 12.04.2021 16:18 # kukuruzzo
    https://www.youtube.com/watch?v=8tmC3D_icL0

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  4. krakovyak 12.04.2021 16:10 # krakovyak
    40 лет Кин не вынимал из своего рта мягкотел.

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