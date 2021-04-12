Рой Кин: "Тоттенхэм" мягкотел уже 40 лет"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "Тоттенхэм" является "мягкотелой" командой, и Жозе Моуриньо это не изменить.

Лишь в конце осени "Тоттенхэм" некоторое время возглавлял Премьер-Лигу, а теперь рискует вообще не попасть в еврокубки на будущий сезон.



Очередное фиаско "шпор", которые дают слабину в решающий момент, не удивляет Кина. Рой считает, что такова индивидуальность лондонского клуба.



"В этой команде "Тоттенхэма" всегда была мягкотелость. Они добрались до финала Лиги Чемпионов и проиграли финал. То же самое происходит в Премьер-Лиге, где в ноябре они были на вершине. Весь смысл финала — выиграть этот чертов финал".



"Тоттенхэм" был мягкотел до Моуриньо, и когда он уйдет, они по-прежнему будут мягкотелы. Они такие последние 40 лет".



"Если четвертьфинал — это успех, называйте себя успешной командой. Но они всегда были мягкотелы", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.