Сульшер назвал Моуриньо своим другом
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что в его отношениях с Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" все хорошо.
Сульшер и Моуриньо устроили взаимный обмен колкостями еще до воскресного матча своих команд, который завершился победой "Юнайтед" в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 1:3.
После финального свистка норвежец и португалец поспорили насчет фола на Соне Хен Мине, из-за которого система VAR отменила гол в ворота "шор", однако Оле Гуннар уверяет, что их дружба с Жозе не пострадала.
"Думаю, иногда ты произносишь некоторые слова, о которых можешь пожалеть. Важнее всего, что мы хорошие коллеги и — если хотите — друзья до, после, а иногда и во время матча. Друзья, у которых могут возникнуть небольшие разногласия, но я думаю, мы обладаем безмерным уважением друг к другу, и это главное".
"Иногда ты произносишь некоторые слова, хотя не совсем это имел ввиду. Я бы мог забрать назад пару сказанных слов", — сообщил Сульшер MUTV.
12.04.2021 15:00
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