Сульшер назвал Моуриньо своим другом

Жозе Моуриньо и Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что в его отношениях с Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" все хорошо.

Сульшер и Моуриньо устроили взаимный обмен колкостями еще до воскресного матча своих команд, который завершился победой "Юнайтед" в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 1:3.

После финального свистка норвежец и португалец поспорили насчет фола на Соне Хен Мине, из-за которого система VAR отменила гол в ворота "шор", однако Оле Гуннар уверяет, что их дружба с Жозе не пострадала.

"Думаю, иногда ты произносишь некоторые слова, о которых можешь пожалеть. Важнее всего, что мы хорошие коллеги и — если хотите — друзья до, после, а иногда и во время матча. Друзья, у которых могут возникнуть небольшие разногласия, но я думаю, мы обладаем безмерным уважением друг к другу, и это главное".

"Иногда ты произносишь некоторые слова, хотя не совсем это имел ввиду. Я бы мог забрать назад пару сказанных слов", — сообщил Сульшер MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Сульшер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2021 15:00

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  1. funkyfresh 12.04.2021 15:39 # funkyfresh
    Рыбак понял что не вывезет и дал заднюю
    Типикал скам

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  2. vtp 12.04.2021 15:14 # vtp
    slovo ne vorobey
    vse ne vorobey krome vorobya

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