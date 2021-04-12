Сульшер назвал Моуриньо своим другом

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что в его отношениях с Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" все хорошо.

Сульшер и Моуриньо устроили взаимный обмен колкостями еще до воскресного матча своих команд, который завершился победой "Юнайтед" в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 1:3.



После финального свистка норвежец и португалец поспорили насчет фола на Соне Хен Мине, из-за которого система VAR отменила гол в ворота "шор", однако Оле Гуннар уверяет, что их дружба с Жозе не пострадала.



"Думаю, иногда ты произносишь некоторые слова, о которых можешь пожалеть. Важнее всего, что мы хорошие коллеги и — если хотите — друзья до, после, а иногда и во время матча. Друзья, у которых могут возникнуть небольшие разногласия, но я думаю, мы обладаем безмерным уважением друг к другу, и это главное".



"Иногда ты произносишь некоторые слова, хотя не совсем это имел ввиду. Я бы мог забрать назад пару сказанных слов", — сообщил Сульшер MUTV.