ПСЖ, "Интер" и "Реал" следят за Лингардом

ПСЖ, "Интер" и "Реал" вступили в когорту клубов, наблюдающих за ситуацией вингера Джесси Лингарда.

Не сыграв ни минуты за "Манчестер Юнайтед" в первой половине этого сезона Премьер-Лиги, на вторую половину Лингард отправился в "Вест Хэм", где выглядит просто блестяще.



В своих девяти матчах чемпионата за команду Дэвида Мойеса 28-летний Лингард забил восемь голов и отдал три результативные передачи, включая дубль против "Лестера" накануне.



Джесси, от контракта которого с "Юнайтед" остается один год, помог "Вест Хэму" включиться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а также вернулся в сборную Англии, и эти успехи не остались без внимания со стороны других клубов.



Лишь на днях пресса сообщала об интересе к Лингарду со стороны "Арсенала", а сейчас ESPN утверждает, что Джесси хотят некоторые из крупнейших клубов Европы.



Великолепная форма, породистость как для воспитанника "Юнайтед", солидный опыт и истекающий контракт делают Лингарда привлекательной целью для европейских грандов, чьи финансовые возможности ограничены из-за пандемии коронавируса.