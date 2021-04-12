Порнозвезда рассказала о скупости игроков "Юнайтед"

Шона Ривер Порнозвезда Шона Ривер рассказала, что ее клиентами были трое игроков "Манчестер Юнайтед", которым не нравилось платить за секс.

В свежем выпуске подкаста How To Be A Pornstar ("Как быть порнозвездой") Ривер признается, что оказывала эскорт-услуги игрокам "Юнайтед", причем те считали, что интим должен доставаться им бесплатно, по статусу.

"Они ожидают, что ты будешь с ними, потому что они знамениты, но на самом деле они не хотят встречаться с тобой. Им просто нужно телочка на стороне. Только то, что они зарабатывают большие деньги, не означает, что они щедры", — сетует Ривер.

Особое возмущение у Шоны вызвал один игрок "красных дьяволов", который тайком забрал из ее гонорара 200 евро.

"Я спросила его потом об этом, а он сказал: "Извини, я заказал пиццу для своих друзей, и мне было больше нечем расплатиться", — вспоминает Ривер.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2606

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  1. chelsiukpro 12.04.2021 14:02 # chelsiukpro
    :)))) ебатть только заголов прочитал и стало ясно...

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  2. j-silver 12.04.2021 13:46 # j-silver
    если она именно порнозвезда, а не проститутка, то какие нах деньги?

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  3. alexander-arnold 12.04.2021 13:15 # alexander-arnold
    её Инстаграм:

    @shonariverofficial

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  4. pavlix76 12.04.2021 13:11 # pavlix76
    "Особое возмущение у Шоны вызвал один игрок "красных дьяволов", который тайком забрал из ее гонорара 200 евро."

    похоже Магуайр

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  5. el-ray 12.04.2021 13:06 # el-ray
    мамку вагины керимовой кинули, хахахахабляяя!

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  6. alexander-arnold 12.04.2021 13:04 # alexander-arnold
    Респект игроку Ман Юнайтед, который отымел её и забрал деньги.
    надо попробовать на досуге как нибудь

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  7. kagawa 12.04.2021 13:03 # kagawa
    Все правильно, пришла тусить и чо то еще хочет

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