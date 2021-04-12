Порнозвезда рассказала о скупости игроков "Юнайтед"
Порнозвезда Шона Ривер рассказала, что ее клиентами были трое игроков "Манчестер Юнайтед", которым не нравилось платить за секс.
В свежем выпуске подкаста How To Be A Pornstar ("Как быть порнозвездой") Ривер признается, что оказывала эскорт-услуги игрокам "Юнайтед", причем те считали, что интим должен доставаться им бесплатно, по статусу.
"Они ожидают, что ты будешь с ними, потому что они знамениты, но на самом деле они не хотят встречаться с тобой. Им просто нужно телочка на стороне. Только то, что они зарабатывают большие деньги, не означает, что они щедры", — сетует Ривер.
Особое возмущение у Шоны вызвал один игрок "красных дьяволов", который тайком забрал из ее гонорара 200 евро.
"Я спросила его потом об этом, а он сказал: "Извини, я заказал пиццу для своих друзей, и мне было больше нечем расплатиться", — вспоминает Ривер.
12.04.2021 13:00
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Последние комментарии:
:)))) ебатть только заголов прочитал и стало ясно...
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если она именно порнозвезда, а не проститутка, то какие нах деньги?
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её Инстаграм:
@shonariverofficial
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"Особое возмущение у Шоны вызвал один игрок "красных дьяволов", который тайком забрал из ее гонорара 200 евро."
похоже Магуайр
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мамку вагины керимовой кинули, хахахахабляяя!
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Респект игроку Ман Юнайтед, который отымел её и забрал деньги.
надо попробовать на досуге как нибудь
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Все правильно, пришла тусить и чо то еще хочет
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