Порнозвезда рассказала о скупости игроков "Юнайтед"

Порнозвезда Шона Ривер рассказала, что ее клиентами были трое игроков "Манчестер Юнайтед", которым не нравилось платить за секс.

В свежем выпуске подкаста How To Be A Pornstar ("Как быть порнозвездой") Ривер признается, что оказывала эскорт-услуги игрокам "Юнайтед", причем те считали, что интим должен доставаться им бесплатно, по статусу.



"Они ожидают, что ты будешь с ними, потому что они знамениты, но на самом деле они не хотят встречаться с тобой. Им просто нужно телочка на стороне. Только то, что они зарабатывают большие деньги, не означает, что они щедры", — сетует Ривер.



Особое возмущение у Шоны вызвал один игрок "красных дьяволов", который тайком забрал из ее гонорара 200 евро.



"Я спросила его потом об этом, а он сказал: "Извини, я заказал пиццу для своих друзей, и мне было больше нечем расплатиться", — вспоминает Ривер.