"Тоттенхэм" не продаст Кейна в другой клуб Премьер-Лиги
"Тоттенхэм" не продаст нападающего Харри Кейна в другой клуб Премьер-Лиги ни при каких обстоятельствах.
Ожидается, что Кейн попросится на выход, если по итогам этого сезона "Тоттенхэм" не попадет в Лигу Чемпионов. "Шпоры" отдалились от элитного европейского турнира, проиграв накануне "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3.
"Юнайтед", а также находящийся в поисках преемника для Серхио Агуэро "Манчестер Сити" были бы заинтересованы в Харри, однако The Athletic утверждает, что президент "Тоттенхэма" ни за что не пойдет на сделку с кем-либо из своих конкурентов.
Таким образом, только зарубежные клубы вроде "Реала" и ПСЖ могут вызволить Кейна из Северного Лондона, но это будет стоить недешево для них — Леви оценивает свою звезду в 120 миллионов фунтов.
Добавим, что Леви чувствует себя комфортно в этой ситуации, ведь у 27-летнего капитана сборной Англии остается еще три года по контракту.
12.04.2021 12:00
Просмотров: 215
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сделают шахматную многоходовочку
(ответить)
В ПСЖ на повышение.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий