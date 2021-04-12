"Тоттенхэм" не продаст Кейна в другой клуб Премьер-Лиги

"Тоттенхэм" не продаст нападающего Харри Кейна в другой клуб Премьер-Лиги ни при каких обстоятельствах.

Ожидается, что Кейн попросится на выход, если по итогам этого сезона "Тоттенхэм" не попадет в Лигу Чемпионов. "Шпоры" отдалились от элитного европейского турнира, проиграв накануне "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3.



"Юнайтед", а также находящийся в поисках преемника для Серхио Агуэро "Манчестер Сити" были бы заинтересованы в Харри, однако The Athletic утверждает, что президент "Тоттенхэма" ни за что не пойдет на сделку с кем-либо из своих конкурентов.



Таким образом, только зарубежные клубы вроде "Реала" и ПСЖ могут вызволить Кейна из Северного Лондона, но это будет стоить недешево для них — Леви оценивает свою звезду в 120 миллионов фунтов.



Добавим, что Леви чувствует себя комфортно в этой ситуации, ведь у 27-летнего капитана сборной Англии остается еще три года по контракту.