"Тоттенхэм" не продаст Кейна в другой клуб Премьер-Лиги

Харри Кейн "Тоттенхэм" не продаст нападающего Харри Кейна в другой клуб Премьер-Лиги ни при каких обстоятельствах.

Ожидается, что Кейн попросится на выход, если по итогам этого сезона "Тоттенхэм" не попадет в Лигу Чемпионов. "Шпоры" отдалились от элитного европейского турнира, проиграв накануне "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3.

"Юнайтед", а также находящийся в поисках преемника для Серхио Агуэро "Манчестер Сити" были бы заинтересованы в Харри, однако The Athletic утверждает, что президент "Тоттенхэма" ни за что не пойдет на сделку с кем-либо из своих конкурентов.

Таким образом, только зарубежные клубы вроде "Реала" и ПСЖ могут вызволить Кейна из Северного Лондона, но это будет стоить недешево для них — Леви оценивает свою звезду в 120 миллионов фунтов.

Добавим, что Леви чувствует себя комфортно в этой ситуации, ведь у 27-летнего капитана сборной Англии остается еще три года по контракту.


Метки Кейн, Леви, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2021 12:00

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  1. superperez101 12.04.2021 12:12 # superperez101
    сделают шахматную многоходовочку

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  2. el-ray 12.04.2021 12:01 # el-ray
    В ПСЖ на повышение.

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