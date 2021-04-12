Роджерс застукал своих игроков на вечеринке

Стали известны подробности инцидента, который привел к отстранению трех игроков "Лестера" от участия в матче против "Вест Хэма".

Накануне "Лестер" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Вест Хэма", а в заявке "лис" неожиданно не оказалось Джеймса Мэддисона, Хамзы Чоудури и Айозе Переса.



Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс объяснил это тем, что еще неделю назад трое перечисленных игроков нарушили коронавирусные протоколы, не вдаваясь в детали.



В концовке сезона "Лестер" оказался вовлечен в упорную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а "Вест Хэм" и вовсе является прямым конкурентом "лис", поэтому очевидно, что Роджерс не пошел бы на такой шаг без серьезного повода.



И такой повод у Роджерса был, утверждает The Sun. В предыдущий уикенд "Лестер" уступил в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 0:2, а спустя считанные часы Мэддисон, Чоудури, Перес и травмированный Харви Барнс устроили вечеринку на 18 человек дома у Айозе, пренебрегая всеми коронавирусными ограничениями – как для футболистов, так и просто для жителей страны.



Каким-то образом Роджерс прознал про эту вечеринку и потребовал от подопечных немедленно прекратить веселье. Вместо этого хитрые футболисты задернули шторы и погасили свет, притворившись, что дома никого нет.



К особняку Переса стоимостью 1.3 млн. фунтов даже приезжала полиция, чтобы зафиксировать нарушение запрета на скопления людей, но, не увидев присутствия людей в доме, удалилась восвояси.



Решив, что слежка за ними закончена, около часа ночи игроки совершили марш-бросок на 30 миль домой к Чоудури, где продолжили вечеринку, что привело Роджерса в ярость.



"Каждый хорошо проводил время, а затем игроки внезапно стали говорить друг другу: "Посмотри на свой телефон". Они получили сообщение от Брендана. Он сказал, что все знает, и потребовал немедленно прекратить вечеринку".



"Тогда игроки сказали каждому выключить весь свет, чтобы сделать вид, что никого нет дома".



"Большинство гостей были молодыми девушками. Все они выпивали и веселились, затем продолжив вечеринку у Хамзы", — цитирует свой источник издание.