Роджерс застукал своих игроков на вечеринке
Стали известны подробности инцидента, который привел к отстранению трех игроков "Лестера" от участия в матче против "Вест Хэма".
Накануне "Лестер" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Вест Хэма", а в заявке "лис" неожиданно не оказалось Джеймса Мэддисона, Хамзы Чоудури и Айозе Переса.
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс объяснил это тем, что еще неделю назад трое перечисленных игроков нарушили коронавирусные протоколы, не вдаваясь в детали.
В концовке сезона "Лестер" оказался вовлечен в упорную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а "Вест Хэм" и вовсе является прямым конкурентом "лис", поэтому очевидно, что Роджерс не пошел бы на такой шаг без серьезного повода.
И такой повод у Роджерса был, утверждает The Sun. В предыдущий уикенд "Лестер" уступил в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 0:2, а спустя считанные часы Мэддисон, Чоудури, Перес и травмированный Харви Барнс устроили вечеринку на 18 человек дома у Айозе, пренебрегая всеми коронавирусными ограничениями – как для футболистов, так и просто для жителей страны.
Каким-то образом Роджерс прознал про эту вечеринку и потребовал от подопечных немедленно прекратить веселье. Вместо этого хитрые футболисты задернули шторы и погасили свет, притворившись, что дома никого нет.
К особняку Переса стоимостью 1.3 млн. фунтов даже приезжала полиция, чтобы зафиксировать нарушение запрета на скопления людей, но, не увидев присутствия людей в доме, удалилась восвояси.
Решив, что слежка за ними закончена, около часа ночи игроки совершили марш-бросок на 30 миль домой к Чоудури, где продолжили вечеринку, что привело Роджерса в ярость.
"Каждый хорошо проводил время, а затем игроки внезапно стали говорить друг другу: "Посмотри на свой телефон". Они получили сообщение от Брендана. Он сказал, что все знает, и потребовал немедленно прекратить вечеринку".
"Тогда игроки сказали каждому выключить весь свет, чтобы сделать вид, что никого нет дома".
"Большинство гостей были молодыми девушками. Все они выпивали и веселились, затем продолжив вечеринку у Хамзы", — цитирует свой источник издание.
12.04.2021 11:00
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Он блять как вахта в общаге, которая приебывает в самый неподходящий момент, когда в комнате весь стол в бухле, кто-то сосется на кровати, кто-то курит кальян, кто-то уже ебется на балконе)
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вечеринки у игроков Лестера в крови, вспомнить хотя бы секс-вечеринку в Тае, когда они заказали проституток, совокуплялись с ними и оскорбляли на расовой почве.
но то был исторический момент, без которого не случился бы чемпионский сезон.
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Кайфолом
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Должен был сам прийти и отпиздит все влключая девушек
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