Бенитес объяснил, как "Ливерпуль" может отыграться против "Реала"

Бывший наставник "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес рассказал, как "красные" могут отыграться против "Реала" в Лиге Чемпионов.

"Ливерпуль" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв первый четвертьфинальный матч на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 3:1 на прошлой неделе.



Бенитес, который тренировал обе команды, не видит причин, почему "красные" не могут совершить очередной камбэк, хотя и признает, что на пустом "Энфилде" сделать это будет сложнее.



"Ситуация такова, что стоит тебе забить один гол, и ты снова в игре. Пусть даже если для этого потребуется час".



"На мой, взгляд, им не нужно слишком суетиться. Им нужно контролировать это чувство беспокойства и не спешить. Это будет иметь ключевое значение. Ты должен сохранять концентрацию".



"Учитывая класс игроков, гол придет".



"Однако "Ливерпуль" должен быть в состоянии сохранить свои ворота на замке — и на "Энфилде" им нужно быть гораздо агрессивнее и играть в более высоком темпе на протяжении 90 минут, нежели в Мадриде".



"К сожалению, они не могут положиться на своих фантов, которые бы придали им искру".



"Мой опыт говорит, что болельщики на "Энфилде" были фактором огромной важности во время матчей в еврокубках. Не думаю, что вы можете поспорить с этим. Это одна из причин их успеха, 100 процентов".



"На сей раз этот драйв должен исходить изнутри", — сообщил Бенитес Daily Mirror.