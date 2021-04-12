Тухель: "Хаверц не похож на Диего Косту"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал не ожидать от Кая Хаверца игры в стиле бывшего нападающего "синих" Диего Косты.

В минувший уикенд Хаверц поучаствовал в разгроме "Кристал Пэлас" (1:4), забив свой второй гол в рамках Премьер-Лиги.



На протяжении предыдущих месяцев Кай регулярно подвергался критике, и кому-то даже казалось, что 21-летний немец недостаточно старается и не слишком мотивирован. Но это впечатление обманчиво, уверяет Тухель.



"Он просто не тот парень, который будет выпускать свои чувства наружу или которого вы будете видеть в ярости. Некоторые из вас чувствуют, что ты должен драться с другими игроками".



"Просто он не похож на Диего Косту, и я никогда не буду требовать от него быть таким".



"Иногда складывается впечатление, что он не выкладывается на полную катушку, но не дайте себя обмануть. У него очень спокойный характер, но он очень хорошо осознает свое мастерство. Я лишь могу напомнить, какой шаг он сделал".



"Он приехал из Леверкузена в "Челси" — в клуб, который должен выигрывать матчи и оправдывать ожидания каждого, поэтому я очень рад, ведь он определенно покинул свою зону комфорта и готов показать это".



"Что мы можем требовать от него, так это проявлять свое мастерство на поле. Так он будет помогать команде и станет важным игроком", — цитирует Тухеля Sky Sports.