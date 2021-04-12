Тухель: "Хаверц не похож на Диего Косту"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал не ожидать от Кая Хаверца игры в стиле бывшего нападающего "синих" Диего Косты.
В минувший уикенд Хаверц поучаствовал в разгроме "Кристал Пэлас" (1:4), забив свой второй гол в рамках Премьер-Лиги.
На протяжении предыдущих месяцев Кай регулярно подвергался критике, и кому-то даже казалось, что 21-летний немец недостаточно старается и не слишком мотивирован. Но это впечатление обманчиво, уверяет Тухель.
"Он просто не тот парень, который будет выпускать свои чувства наружу или которого вы будете видеть в ярости. Некоторые из вас чувствуют, что ты должен драться с другими игроками".
"Просто он не похож на Диего Косту, и я никогда не буду требовать от него быть таким".
"Иногда складывается впечатление, что он не выкладывается на полную катушку, но не дайте себя обмануть. У него очень спокойный характер, но он очень хорошо осознает свое мастерство. Я лишь могу напомнить, какой шаг он сделал".
"Он приехал из Леверкузена в "Челси" — в клуб, который должен выигрывать матчи и оправдывать ожидания каждого, поэтому я очень рад, ведь он определенно покинул свою зону комфорта и готов показать это".
"Что мы можем требовать от него, так это проявлять свое мастерство на поле. Так он будет помогать команде и станет важным игроком", — цитирует Тухеля Sky Sports.
12.04.2021 09:00
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Слишком мягкотелый, слишком вальяжный игрок, к сожалению. Его два пижонских удара правой ногой в матче с Кристал Пэлас просто ужас :(
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