Де Брюйне сэкономил 8 млн. фунтов при согласовании нового контракта

Полузащитник Кевин Де Брюйне сэкономил себе более 8 миллионов фунтов, самостоятельно согласовав новый контракт с "Манчестер Сити".

В прошлую среду Де Брюйне продлил сотрудничество с "Сити" до 2025 года. Теперь "горожане" платят Кевину почти 400 тыс. фунтов в неделю, включая бонусы и отчисления за коммерческие права.



Суммарная стоимость нового контракта Де Брюйне составляет около 83 млн. фунтов — и Кевину не придется платить стандартные 10 процентов агентских, потому что с недавних пор у него просто нет агента.



Дело в том, что в прошлом году Хервиг Де Брюйне, отец Кевина, вскрыл ряд махинаций со стороны агента Патрика Де Костера, в отношении которого сейчас продолжается полицейское расследование.



В процессе переговоров с "Сити" семейство Де Брюйне лишь потратилось на юридические услуги бельгийской фирмы Altius, чьи 100 часов работы по ставке в 500 фунтов обошлись Кевину в 50 тыс. фунтов.