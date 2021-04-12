Де Брюйне сэкономил 8 млн. фунтов при согласовании нового контракта
Полузащитник Кевин Де Брюйне сэкономил себе более 8 миллионов фунтов, самостоятельно согласовав новый контракт с "Манчестер Сити".
В прошлую среду Де Брюйне продлил сотрудничество с "Сити" до 2025 года. Теперь "горожане" платят Кевину почти 400 тыс. фунтов в неделю, включая бонусы и отчисления за коммерческие права.
Суммарная стоимость нового контракта Де Брюйне составляет около 83 млн. фунтов — и Кевину не придется платить стандартные 10 процентов агентских, потому что с недавних пор у него просто нет агента.
Дело в том, что в прошлом году Хервиг Де Брюйне, отец Кевина, вскрыл ряд махинаций со стороны агента Патрика Де Костера, в отношении которого сейчас продолжается полицейское расследование.
В процессе переговоров с "Сити" семейство Де Брюйне лишь потратилось на юридические услуги бельгийской фирмы Altius, чьи 100 часов работы по ставке в 500 фунтов обошлись Кевину в 50 тыс. фунтов.
12.04.2021 08:00
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400 тыс. в неделю, если не ошибаюсь теперь КДБ самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. Очень надеюсь его не поразит болезнь его предшественников. (Санчес, Де Хея). Конечно характер не такой, но вот травмы могут подвести.
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Де Брюйне топ конечно!
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10% от суммы контракта - ебать эти мрази зажрались, бляяя
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давно пора избавляться от этих мерзких паразитов агентов
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