Для Тирни сезон, "вероятно, завершен"

Наставник "Арсенала" Микель Артета поведал, что для крайнего защитника Кирана Тирни этот сезон, "вероятно, завершен".

Тирни был одним из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, однако 3 апреля против "Ливерпуля" он получил травму связок колена.



В воскресном матче против "Шеффилд Юнайтед" Артета впервые опробовал на позиции левого защитника Гранита Джаку, и есть все шансы, что швейцарец продолжит подменять Тирни в остатке сезона.



"Сегодня Гранит провел очень сильный матч, и это будет еще одни вариантом для нас. Для Кирана сезон, вероятно, завершен, потому нам нужны другие решения на этой позиции, и Гранит может быть одним из них", — цитирует Артету.



Также Микель объяснил вынужденную замену вингера Букайо Сака по ходу победного для "канониров" матча против "клинков" (0:3).



"Я пока не знаю, что с ним. Ему пришлось покинуть поле. Он почувствовал дискомфорт в области бедра, и это последняя вещь, которая нам нужна, потому что в данный момент мы и так лишены ряда больших игроков и не хотим потерять еще одного. Надеюсь, не все так серьезно", — сообщил Артета.



Наконец, Микель прокомментировал отсутствие в заявке "Арсенала" капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.



"Надеюсь, он вернется к четвергу. Вчера он почувствовал себя неважно, не мог тренироваться и сегодня был недоступен, но я надеюсь, через день-два его самочувствие улучшится, и мы сможем на него рассчитывать", — добавил Артета.