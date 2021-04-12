"Ливерпуль" составил шорт-лист из пяти центральных защитников
"Ливерпуль" сформировал шорт-лист из пяти игроков для укрепления позиции центрального защитника.
Вот уже несколько месяцев "Ливерпуль" играет без Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа, причем все трое, вероятно, вернутся только в следующем сезоне.
В январе "красным" удалось подписать Озана Кабака и Бена Дэвиса, однако очевидно, что этого мало, и приглашение игрока топ-уровня в центр обороны является одним из приоритетов для главного тренера Юргена Клоппа на летнее трансферное окно.
Долгое время с переходом в "Ливерпуль" связывали Дайо Упамекано, однако тот уже договорился с "Баварией". Не сумев заполучить Упамекано, "красные" обратили внимание на его партнера по "РБ Лейпциг" в лице Ибраимы Конате.
Недавно в прессе появились слухи, что "Ливерпуль" уже согласовал трансфер Конате, однако Liverpool Echo опровергает эту информацию и называет Ибраиму лишь одним из рассматриваемых вариантов.
При этом "Ливерпуль" является главным претендентом на 21-летнего Конате, чей контракт в Лейпциге подразумевает отступные в 34.6 млн. фунтов.
Далее в списке чемпионов Премьер-Лиги идет Пау Торрес, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед" и "Челси". В контракте 24-летнего игрока сборной Испании с "Вильярреалом" тоже есть пункт о выкупе — за 51.8 млн. фунтов.
В шорт-лист "Ливерпуля" вошел и Жюль Кунде. "Севилья" сильно пострадала от пандемии коронавируса и грядущим летом может быть сговорчивее, нежели год назад, когда ее защитника пытался купить "Манчестер Сити".
Целью для "красных" также может стать Милан Шкриниар, который помогает "Интеру" уверенно лидировать в Серии А со всего 27 пропущенными голами в 30 матчах. Клуб с "Сан-Сиро" оценивает 26-летнего словака, видеть которого у себя хочет и "Тоттенхэм", в 43.3 млн. фунтов.
Замыкает этот шорт-лист Давид Алаба, который уходит из "Баварии" по окончании сезона. Статус свободного агента делает 28-летнего австрийца лакомой целью на рынке, однако проблема в том, что игрок отдает предпочтение Ла Лиге, нежели Премьер-Лиге.
12.04.2021 06:00
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Алаба когда стал цз он же лз
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ветка для гениальных бизнес решений скузеров открыта:) следующей главной "от кого челси нужно избавиться летом" - норм зайдет:)
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КНЯЗИ!!!
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Рад, что в списке нет Кулибали. Однозначно против Алабы - слишком большие аппетиты по заработной плате.
Шкриниар топ, должен быть во главе списка.
Странно то, что в списке не фигурируют защитники с АПЛ - Сеюнджю, Беднарек, Мингз, Вестергор.
А с текущими защитниками стоит тоже разобраться.
Кабака стоит выкупить и развивать, в любом случае его можно в дальнейшем выгодно перепродать, Матипа отпустить за символичную сумму - на него нельзя положиться, Филлипса продать за 5-10 млн, Риса Уильямса пристроить в аренду в чемпионшип, Джо Гомеса оставлять и внимательно следить за его травматичностью, она начинает беспокоить, а что делать с Дэвисом и для чего его покупали для меня загадка.
В итоге надо покупать защитника не на перспективу, а для основы, для усиления здесь и сейчас. Четвёрка на след сезон должна выглядеть следующим образом ВВД и летний новичок, Гомес и Кабак.
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Какие-то маняфантазии портовых, еще бы Рамоса сразу написали.
Вот реальный объективный шортлист:
Бен Дэвис
Озан Кабак
Фазан Курлык
Поджог Сараев
Рулон Обоев
Картон Трофеев
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