"Ливерпуль" составил шорт-лист из пяти центральных защитников

"Ливерпуль" сформировал шорт-лист из пяти игроков для укрепления позиции центрального защитника.

Вот уже несколько месяцев "Ливерпуль" играет без Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа, причем все трое, вероятно, вернутся только в следующем сезоне.



В январе "красным" удалось подписать Озана Кабака и Бена Дэвиса, однако очевидно, что этого мало, и приглашение игрока топ-уровня в центр обороны является одним из приоритетов для главного тренера Юргена Клоппа на летнее трансферное окно.



Долгое время с переходом в "Ливерпуль" связывали Дайо Упамекано, однако тот уже договорился с "Баварией". Не сумев заполучить Упамекано, "красные" обратили внимание на его партнера по "РБ Лейпциг" в лице Ибраимы Конате.



Недавно в прессе появились слухи, что "Ливерпуль" уже согласовал трансфер Конате, однако Liverpool Echo опровергает эту информацию и называет Ибраиму лишь одним из рассматриваемых вариантов.



При этом "Ливерпуль" является главным претендентом на 21-летнего Конате, чей контракт в Лейпциге подразумевает отступные в 34.6 млн. фунтов.



Далее в списке чемпионов Премьер-Лиги идет Пау Торрес, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед" и "Челси". В контракте 24-летнего игрока сборной Испании с "Вильярреалом" тоже есть пункт о выкупе — за 51.8 млн. фунтов.



В шорт-лист "Ливерпуля" вошел и Жюль Кунде. "Севилья" сильно пострадала от пандемии коронавируса и грядущим летом может быть сговорчивее, нежели год назад, когда ее защитника пытался купить "Манчестер Сити".



Целью для "красных" также может стать Милан Шкриниар, который помогает "Интеру" уверенно лидировать в Серии А со всего 27 пропущенными голами в 30 матчах. Клуб с "Сан-Сиро" оценивает 26-летнего словака, видеть которого у себя хочет и "Тоттенхэм", в 43.3 млн. фунтов.



Замыкает этот шорт-лист Давид Алаба, который уходит из "Баварии" по окончании сезона. Статус свободного агента делает 28-летнего австрийца лакомой целью на рынке, однако проблема в том, что игрок отдает предпочтение Ла Лиге, нежели Премьер-Лиге.