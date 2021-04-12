Сульшер надеется, что Кавани останется в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что его клуб прикладывает все усилия, чтобы сохранить нападающего Эдинсона Кавани.

В воскресенье Кавани забил зрелищный гол, который в итоге стал победным для "Юнайтед" в выездном матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (1:3). Эдинсон нанес удар головой в падении после заброса от Мейсона Гринвуда.



Согласно слухам, 34-летний уругваец не хочет продлевать свой контракт с "красными дьяволами" на второй год и собирается перейти в "Боку Хуниорс", однако Сульшер все еще надеется сохранить такого полезного игрока.



"У нас прошли искренние и честные встречи. Мы не делаем секрета из того, что хотим сохранить его".



"Думаю, никакой не секрет, что это сложный год для каждого, учитывая пандемию. Он не мог видеть друзей, семью, не мог путешествовать и не мог познакомиться с великолепной культурой Манчестера и Англии".



"Он колеблется и упорно размышляет над тем, чего хочет. Я понимаю это. Он знает, чего я хочу. Я хочу, чтобы он забил такой же гол при переполненном "Олд Траффорд", потому что нет ощущения лучше. Давайте посмотрим".



"Он знает мои чувства, я знаю его чувства. Он еще не определился, и я понимаю, что это был сложный год для него как для нового парня, который не говорит по-английски, не чувствует местную культуру и не видит близких людей. Если он решит ограничиться одним сезоном, значит нам очень повезло обладать им это время", — цитирует Сульшера Sky Sports.