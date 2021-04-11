"Арсенал" разгромил "Шеффилд Юнайтед"
"Арсенал" одержал победу в гостях у "Шеффилд Юнайтед", отправив в ворота худшей команды Премьер-Лиги три безответных мяча.
Джон Иган, Итан Ампаду и Оли Макберни освежили стартовый состав "клинков" относительно предыдущего матча.
Главный тренер "канониров" Микель Артета поменял пятерых игроков в старте после матча Лиги Европы против "Спарты", вернув в команду Калума Чемберса, Пабло Мари, Дани Себальоса, Николя Пепе и Габриэля Мартинелли.
Первую половину тайма "Арсенал" не показывал признаков жизни, но затем начал втягиваться в игру. На 24-й минуте Мартинелли всколыхнул сетку со внешней стороны стопы. Затем он же нанес дальний удар с рикошетом — голкипер хозяев среагировал.
А на 33-й минуте гости открыли счет. Себальос пяткой в касание перевел мяч в штрафную на Александра Лакасетта, который обработал снаряд и поразил ворота — 0:1.
В концовке тайма "Шеффилд Юнайтед" чуть оживился, но ничего серьезного не создал — "канониры" контролировали игру.
После перерыва "Арсенал" продолжил играть ровно настолько, насколько хватало для сдерживания худшей команды Премьер-Лиги.
"Канониры" атаковали без особого желания, но на 71-й минуте все-таки смогли удвоить счет. Мартинелли поспел на добивание после того, как Аарон Рамсдейл отразил сложный удар Николя Пепе низом — 0:2.
Игра была сделана, "клинки" совсем перестали сопротивляться — и за пять минут до конца за это поплатились. У Томаса Партея прошла передача низом по центру на Лакасетта, который пробил в касание с линии штрафной — 0:3.
В этом матче перед обороной "Арсенала", представшей в экспериментальном сочетании, не возникло серьезных задач. "Шеффилд Юнайтед" оказался достаточно беззуб, а значительное превосходство "канониров" в классе вылилось в разгром.
"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче
11.04.2021 22:55
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Поздравляю канониров с победой!
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В сети опубликованы отрывки из готовящейся к изданию автобиографии Мохаммеда Салаха. Предлагаем читателям фапл.ру ознакомиться с ключевым эпизодом сего произведения:
"Встаёт Юрген первым. Приближает к себе Хендерсона. Вставляет Хендерсон в юргенову верзоху уд свой. Кряхтит Юрген от удовольствия, скалит в темноте зубы белые. Обнимает Хендерсона Мане, вставляет ему смазанный рог свой. Ухает Хендерсон утробно. Мане Робертсон заправляет, Робертсону — Ван Дейк, Ван Дейку — Алиссон, Алиссону — Трент, Тренту — Милнер, а уж Милнеру липкую сваю забить и мой черед настал. Обхватываю брата левофлангового левою рукою, а правой направляю уд свой ему в верзоху. Широка верзоха у Милнера. Вгоняю уд ему по самые ядра багровые. Милнер даже не крякает: привык, универсал умелый. Обхватываю его покрепче, прижимаю к себе, щекочу бородою. А уж ко мне Фирмино пристраивается. Чую верзохой дрожащую булаву его. Увесиста она — без толчка не влезет. Торкается Фирмино, вгоняет в меня толстоголовый уд свой. До самых кишок достает махина его, стон нутряной из меня выжимая. Стону в ухо Фирмино. Фирмино кряхтит в моё, руками молодецкими меня обхватывает. Не вижу того, кто вставляет ему, но по кряхтению разумею — уд достойный. Ну, да и нет среди нас недостойных — всем немцы уды обновили, укрепили, обустроили. Есть чем и друг друга усладить, и пенсов наказать. Собирается, сопрягается гусеница ливерпульская. Ухают и кряхтят позади меня. По закону братства ЛФК левофланговые с правофланговыми чередуются, а уж потом молодёжь пристраивается. Так у Юргена заведено. И слава Аллаху… По вскрикам и бормотанию чую — молодых черёд пришёл. Подбадривает Юрген их: — Не робей, зелень! Стараются молодые, рвутся друг другу в верзохи тугие. Помогают им резервисты темные, направляют, поддерживают. Вот предпоследний молодой вскрикнул, последний крякнул — и готова гусеница. Сложилась. Замираем. — Кам он! — кричит Юрген. — Кам он-кам он! — гремим в ответ. Шагнул Юрген. И за ним, за головою гусеницы двигаемся все мы. Ведет Юрген нас в купель. Просторна она, вместительна. Теплою водою наполняется, заместо ледяной. — Кам он! Кам он! — кричим, обнявшись, ногами перебирая. Идём за Юргеном. Идём. Идём. Идём гусеничным шагом. Светятся муде наши, вздрагивают уды в верзохах. — Кам он! Кам он! Входим в купель. Вскипает вода пузырями воздушными вокруг нас. По муде погружается Юрген, по пояс, по грудь. Входит вся гусеница красная в купель. И встаёт. Теперь — помолчать время. Напряглись руки мускулистые, засопели ноздри молодецкие, закряхтели футболисты. Сладкой работы время пришло. Окучиваем друг друга. Колышется вода вокруг нас, волнами ходит, из купели выплёскивается. И вот уж подступило долгожданное, дрожь по всей гусенице прокатывается. И: — Ка-а-а-а-м-о-о-н!!! Дрожит потолок сводчатый. А в купели — шторм девятибалльный. — Кам-о-о-о-н!!! Реву в ухо Милнеру, а Фирмино в мое вопит: — Кам-о-о-о-н!!! You'll never walk alone!!!…"
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Надо меньше матчей Арсенала смотреть, тогда спокойно выигрывать будут. Четверг пропускаю.
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Стоило убрать говнину Обамеянга и выпустить Мартинелли, как игра пошла.
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ожидаемо изи
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