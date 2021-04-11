"Арсенал" разгромил "Шеффилд Юнайтед"

"Арсенал" одержал победу в гостях у "Шеффилд Юнайтед", отправив в ворота худшей команды Премьер-Лиги три безответных мяча.

Джон Иган, Итан Ампаду и Оли Макберни освежили стартовый состав "клинков" относительно предыдущего матча.



Главный тренер "канониров" Микель Артета поменял пятерых игроков в старте после матча Лиги Европы против "Спарты", вернув в команду Калума Чемберса, Пабло Мари, Дани Себальоса, Николя Пепе и Габриэля Мартинелли.



Первую половину тайма "Арсенал" не показывал признаков жизни, но затем начал втягиваться в игру. На 24-й минуте Мартинелли всколыхнул сетку со внешней стороны стопы. Затем он же нанес дальний удар с рикошетом — голкипер хозяев среагировал.



А на 33-й минуте гости открыли счет. Себальос пяткой в касание перевел мяч в штрафную на Александра Лакасетта, который обработал снаряд и поразил ворота — 0:1.



В концовке тайма "Шеффилд Юнайтед" чуть оживился, но ничего серьезного не создал — "канониры" контролировали игру.



После перерыва "Арсенал" продолжил играть ровно настолько, насколько хватало для сдерживания худшей команды Премьер-Лиги.



"Канониры" атаковали без особого желания, но на 71-й минуте все-таки смогли удвоить счет. Мартинелли поспел на добивание после того, как Аарон Рамсдейл отразил сложный удар Николя Пепе низом — 0:2.



Игра была сделана, "клинки" совсем перестали сопротивляться — и за пять минут до конца за это поплатились. У Томаса Партея прошла передача низом по центру на Лакасетта, который пробил в касание с линии штрафной — 0:3.



В этом матче перед обороной "Арсенала", представшей в экспериментальном сочетании, не возникло серьезных задач. "Шеффилд Юнайтед" оказался достаточно беззуб, а значительное превосходство "канониров" в классе вылилось в разгром.



"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче