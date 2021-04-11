Сульшер и Моуриньо поспорили насчет фола на Соне

Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед" и Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" устроили словесную перепалку насчет повода к отмене гола в матче своих команд.

В первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги, проигранного "шпорами" со счетом 1:3, нападающий "красных дьяволов" Эдинсон Кавани поразил чужие ворота, однако система VAR отменила этот гол.



VAR обнаружила, что в ходе результативной комбинации Скотт Мактоминей задел Сона Хен Мина по лицу, причинив южокорейскому нападающему "Тоттенхэма" чудовищную боль. Но Сульшер считает пострадавшего игрока симуляцией.



"Должен сказать, если мой сын будет валяться таким образом на протяжении трех минут, собрав возле себя 10 партнеров по команде... Если он сделает это на глазах своих партнеров, и его будут поднимать вдесятером, то он останется дома без еды".



"Это не нас обманули, а рефери", — сообщил Сульшер Sky Sports.



Услышав слова Оле Гуннара, Моуриньо не полез за словом в карман.



"Сонни очень повезло, что что его отец лучше как человек, чем Оле".



"Я сам отец, и отец всегда должен кормить своих детей, что бы они ни сделали. Если тебе нужно воровать, чтобы накормить детей, то воруй. Я очень, очень расстроен, и как мы говорим в Португалии, хлеб есть хлеб, масло есть мало".



"Я уже сказал Оле, что думаю насчет его комментариев", — заявил Моуриньо.