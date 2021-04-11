Моуриньо: "Погба должен был получить красную карточку"

Поль Погба и Серж Орье Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал несправедливым поражение своей команды от "Манчестер Юнайтед" и заявил, что полузащитник соперника Поль Погба должен был получить красную карточку.

В воскресенье "Юнайтед" одержал волевую победу на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" со счетом 1:3. При этом первый тайм "красные дьяволы" проиграли 1:0, а вдобавок их гол был отменен спорным образом системой VAR.

Но еще когда счет не был открыт, Погба избежал наказания за грубую игру против Сержа Орье, и это возмущает Моуриньо больше всего.

"Думаю, нам не повезло, потому что Поль Погба должен был получить красную карточку за то, что ударил локтем Сержа Орье. Если вы собираетесь говорить насчет VAR, то должны поговорить и насчет этого".

"Я больше ничего не понимаю. Я тут посмотрел матч "Фулхэма" против "Вулверхэмптона" и больше ничего не понимаю. Иногда решения в твою пользу, иногда — нет, но анализировать их очень сложно. Ты больше не празднуешь голы, потому что боишься их отмены".

"Мы играли против очень хорошей команды. Команды, которая отреагировала на пропущенный гол. У них много мастерства, много мощи, очень сильные игроки"

На мой взгляд, это был хороший матч, в котором мы совершенно не заслужили такой результат. Однако мы проиграли очень хорошей команде", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2021 21:50

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  1. mufc1994 11.04.2021 22:12 # mufc1994
    Ахаха 6лять тогда шлюха, которая локтем долбанула рэшфорда тоже идёт на xуй с удалением

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  2. vyrentz 11.04.2021 22:05 # vyrentz
    Розовые дьяволы всем составом насосали в судейской

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