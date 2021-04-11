"Лестер" наказал трех игроков за нарушение коронавирусных протоколов
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс объяснил отсутствие Хамзы Чоудури, Джеймса Мэддисона и Айозе Переса в заявке "лис" на матч против "Вест Хэма".
В воскресенье "Лестер" потерпел поражение со счетом 3:2 на Лондонском стадионе, сильно осложнив свое турнирное положение в Премьер-Лиге.
Этот матч "лисы" неожиданно провели без трех важных игроков, которые, как оказалось, еще в прошлый уикенд нарушили коронавирусные протоколы и на неделю оказались отлучены от команды в качестве дисциплинарной меры.
"Когда я приходил в "Лестер", моей целью было создать стандарты на поле и за его пределами. В этой ситуации парни совершили большую промашку, особенно с учетом того, за что мы сражаемся на данной стадии сезона. Те парни, которые остались вне заявки, в заявку попали бы, если бы не случившееся. Так что это следствие их поведения".
"Вот настолько строг я был. Есть вещи, которые важнее футбола. Ты должен уважать, что переживает нация. Мы должны уважать свои ценности. Теперь это позади, и они воссоединятся с нами на следующей неделе. Я испытываю глубокое разочарование. Но это ошибка. Я не буду держать на них зла", — цитирует Роджерса The Guardian.
11.04.2021 21:00
Просмотров: 567
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот она тупость, нехуй протоколами думать чвместо мозгов. Дэбилы бля, все кто стоят на коленях и носят прокладки на лице такие же долбоёбы бл наху. У меня всё.
(ответить)
Ахахах, наказали бля, будет ржака, если из-за этих потерянных очков Лестер не попадёт в ЛЧ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий