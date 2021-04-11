"Лестер" наказал трех игроков за нарушение коронавирусных протоколов

Айозе Перес и Джеймс Мэддисон Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс объяснил отсутствие Хамзы Чоудури, Джеймса Мэддисона и Айозе Переса в заявке "лис" на матч против "Вест Хэма".

В воскресенье "Лестер" потерпел поражение со счетом 3:2 на Лондонском стадионе, сильно осложнив свое турнирное положение в Премьер-Лиге.

Этот матч "лисы" неожиданно провели без трех важных игроков, которые, как оказалось, еще в прошлый уикенд нарушили коронавирусные протоколы и на неделю оказались отлучены от команды в качестве дисциплинарной меры.

"Когда я приходил в "Лестер", моей целью было создать стандарты на поле и за его пределами. В этой ситуации парни совершили большую промашку, особенно с учетом того, за что мы сражаемся на данной стадии сезона. Те парни, которые остались вне заявки, в заявку попали бы, если бы не случившееся. Так что это следствие их поведения".

"Вот настолько строг я был. Есть вещи, которые важнее футбола. Ты должен уважать, что переживает нация. Мы должны уважать свои ценности. Теперь это позади, и они воссоединятся с нами на следующей неделе. Я испытываю глубокое разочарование. Но это ошибка. Я не буду держать на них зла", — цитирует Роджерса The Guardian.


Метки Лестер, Мэддисон, Перес, Чоудури

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2021 21:00

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  1. mancunia-planet 11.04.2021 21:37 # mancunia-planet
    Вот она тупость, нехуй протоколами думать чвместо мозгов. Дэбилы бля, все кто стоят на коленях и носят прокладки на лице такие же долбоёбы бл наху. У меня всё.

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  2. ilovemanutd 11.04.2021 21:01 # ilovemanutd
    Ахахах, наказали бля, будет ржака, если из-за этих потерянных очков Лестер не попадёт в ЛЧ.

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