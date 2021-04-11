"Юнайтед" взял реванш у "Тоттенхэма" за 1:6
"Манчестер Юнайтед" отомстил "Тоттенхэму" за унизительное поражение 1:6 в октябре, одержав волевую победу в Северном Лондоне со счетом 3:1.
По сравнению с 2:2 против "Ньюкасла" в старте у "шпор" произошло три изменения. Вместо Давинсона Санчеса, Яфета Танганги и Карлоса Винисиуса появились Эрик Дайер, Серж Орье и Сон Хен Мин.
Относительно выезда к "Гранаде" в четверг в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Дин Хендерсон, Фред и Эдинсон Кавани, заменив Давида Де Хеа, Даниэля Джеймса и Мейсона Гринвуда.
"Юнайтед" очень робко начал матч, позволив сопернику комфортно держать мяч и играть в позиционный футбол. Моменты в игре отсутствовали напрочь.
Первого удара в створ пришлось ждать до 33-й минуты. Поль Погба, завладев мячом на краю штрафной площади, сделал паузу и выполнил короткую передачу на открывание Кавани, который пробил между ног Уго Льорису. Однако гол не был засчитан — в ходе комбинации Скотт Мактоминей отмахнулся от Сона, задев того по лицу.
Хозяева сподобились на ответ на 40-й минуте, когда Харри Кейн с подступов к штрафной площади сделал передачу в касание на Лукаса Моуру, а тот сразу же покатил на дальнюю штангу под удар Сону — 1:0.
Во втором тайме "Тоттенхэм" отдал инициативу и сосредоточился на удержании победного счета.
Продержались "шпоры" недолго. На 57-й минуте Фред сыграл на добивании после того, как Льорис блестяще отразил удар Кавани — 1:1.
Спустя три минуты хозяева вновь могли выйти вперед, но Хендерсон отразил удар Сона. Льорис тут же ответил на это своим сейвом, не позволив Бруну Фернандешу отличиться с дистанции.
Опасные ситуации время от времени возникали на обоих концах поля, но постепенно игра стала затухать. И тут неожиданно случился гол. На 79-й минуте вышедший на замену Гринвуд набросил мяч на линию вратарской, откуда Кавани, опередив Орье, пробил в падении головой — 1:2.
На 84-й минуте Кавани едва не совершил автогол, пробив головой в штангу своих ворот. Других шансов избежать поражения "Тоттенхэм" не имел. Более того, на исходе компенсированного времени бросившие играть хозяева пропустили еще раз, позволив Гринвуду расстрелять ворота с правого края штрафной — 1:3.
Кавани сыграл ключевую роль в этой победе и получил сатисфакцию за свой незасчитанный гол, доказав, что может быть полезен даже в свои 34 года. "Юнайтед" укрепился на втором месте, а вот "Тоттенхэм" теперь уже в шести очках от топ-4 и может надеяться только на чудо, учитывая конкуренцию.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
11.04.2021 20:25
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Последние комментарии:
Мда, плотненько стало вверху таблицы, начиная с третьего места. Манки молодцы. Только вот расскажите мне, кто в курсе, это такая тренерская фишечка Сульшера - пропускать первым, чтобы потом матч вытаскивать? Причём не всегда очевидно будучи сильнее. По другому не, не выходит?
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Арсигноль не жалко
(ответить)
Этот Манчестер очень серьезный!!! Да, ребята? мммм
(ответить)
Арсигноль играет и выигрывает
(ответить)
Жозе Моуринью:
«Я считаю, что мы не были достойны такого результата. Нам не повезло, и возможно, Погба должен был получать красную в моменте с Сержом Орье».
Просто топ
(ответить)
маур рип
(ответить)
Почему бы Михайло телеграмм чат с пользователями Фапла не создать , думаю было бы норм подписоты.
(ответить)
Неужели здесь до сих пор сидит много фанатов Дьяволов.
Времена САФа они были топ конечно
(ответить)
Манки в гонке чевоуштам.
(ответить)
Манки в экстазе, будто ЛЧ выиграли
(ответить)
Минус один конкурент за четвёрку.
(ответить)
Рыбак полностью переиграл цыгана. Зачем евреи заменили Пакетину на это недоразумение, совершенно непонятно.
(ответить)
Кавани лучший центрфорвард лиги на данный момент. Влеиколпеное чувство гола. Жду новости о критике моуриньо
(ответить)
по щегляне любил гулять с мамой лемарсика, хорошая женщина все-таки была, царство ей небесное
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Моуриньо, пора с тобой прощаться ! Пора тебе в Италию.
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славно рыбак цыгана отодрал, любо-дорого было смотреть. кажись, окончательно отцепил шпор от четвёрки
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Шпоры все
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норм игра по накалу, но петушки подкачали, не смог их мавриньо зарядить, пора ему уходить. столько плакал, когда без работы сидел, а как вернулся не смог себя пересилить, опять на те же грабли встал.
по моментам равный матч, но у маню больше созидателей, они и решили исход
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Жозе уволят похоже после финала с сити
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МЮ опять уволил Моуринью.
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