"Юнайтед" взял реванш у "Тоттенхэма" за 1:6

Эдинсон Кавани "Манчестер Юнайтед" отомстил "Тоттенхэму" за унизительное поражение 1:6 в октябре, одержав волевую победу в Северном Лондоне со счетом 3:1.

По сравнению с 2:2 против "Ньюкасла" в старте у "шпор" произошло три изменения. Вместо Давинсона Санчеса, Яфета Танганги и Карлоса Винисиуса появились Эрик Дайер, Серж Орье и Сон Хен Мин.

Относительно выезда к "Гранаде" в четверг в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Дин Хендерсон, Фред и Эдинсон Кавани, заменив Давида Де Хеа, Даниэля Джеймса и Мейсона Гринвуда.

"Юнайтед" очень робко начал матч, позволив сопернику комфортно держать мяч и играть в позиционный футбол. Моменты в игре отсутствовали напрочь.

Первого удара в створ пришлось ждать до 33-й минуты. Поль Погба, завладев мячом на краю штрафной площади, сделал паузу и выполнил короткую передачу на открывание Кавани, который пробил между ног Уго Льорису. Однако гол не был засчитан — в ходе комбинации Скотт Мактоминей отмахнулся от Сона, задев того по лицу.

Хозяева сподобились на ответ на 40-й минуте, когда Харри Кейн с подступов к штрафной площади сделал передачу в касание на Лукаса Моуру, а тот сразу же покатил на дальнюю штангу под удар Сону — 1:0.

Во втором тайме "Тоттенхэм" отдал инициативу и сосредоточился на удержании победного счета.

Продержались "шпоры" недолго. На 57-й минуте Фред сыграл на добивании после того, как Льорис блестяще отразил удар Кавани — 1:1.

Спустя три минуты хозяева вновь могли выйти вперед, но Хендерсон отразил удар Сона. Льорис тут же ответил на это своим сейвом, не позволив Бруну Фернандешу отличиться с дистанции.

Опасные ситуации время от времени возникали на обоих концах поля, но постепенно игра стала затухать. И тут неожиданно случился гол. На 79-й минуте вышедший на замену Гринвуд набросил мяч на линию вратарской, откуда Кавани, опередив Орье, пробил в падении головой — 1:2.

На 84-й минуте Кавани едва не совершил автогол, пробив головой в штангу своих ворот. Других шансов избежать поражения "Тоттенхэм" не имел. Более того, на исходе компенсированного времени бросившие играть хозяева пропустили еще раз, позволив Гринвуду расстрелять ворота с правого края штрафной — 1:3.

Кавани сыграл ключевую роль в этой победе и получил сатисфакцию за свой незасчитанный гол, доказав, что может быть полезен даже в свои 34 года. "Юнайтед" укрепился на втором месте, а вот "Тоттенхэм" теперь уже в шести очках от топ-4 и может надеяться только на чудо, учитывая конкуренцию.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2021 20:25

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.04.2021 21:41 # sausage
    Мда, плотненько стало вверху таблицы, начиная с третьего места. Манки молодцы. Только вот расскажите мне, кто в курсе, это такая тренерская фишечка Сульшера - пропускать первым, чтобы потом матч вытаскивать? Причём не всегда очевидно будучи сильнее. По другому не, не выходит?

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  2. sisyazavr 11.04.2021 21:40 # sisyazavr
    Арсигноль не жалко

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  3. leojkee 11.04.2021 21:39 # leojkee
    Этот Манчестер очень серьезный!!! Да, ребята? мммм

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  4. reams 11.04.2021 21:22 # reams
    Арсигноль играет и выигрывает

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  5. keane16 11.04.2021 21:18 # keane16
    Жозе Моуринью:

    «Я считаю, что мы не были достойны такого результата. Нам не повезло, и возможно, Погба должен был получать красную в моменте с Сержом Орье».

    Просто топ

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  6. novocaine 11.04.2021 21:09 # novocaine
    маур рип

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  7. kabycha 11.04.2021 21:08 # kabycha
    Почему бы Михайло телеграмм чат с пользователями Фапла не создать , думаю было бы норм подписоты.

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  8. kabycha 11.04.2021 21:04 # kabycha
    Неужели здесь до сих пор сидит много фанатов Дьяволов.
    Времена САФа они были топ конечно

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  9. chelsea88 11.04.2021 21:00 # chelsea88
    Манки в гонке чевоуштам.

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  10. vyrentz 11.04.2021 20:48 # vyrentz
    Манки в экстазе, будто ЛЧ выиграли

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  11. danny949494 11.04.2021 20:48 # danny949494
    Минус один конкурент за четвёрку.

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  12. fc-oil 11.04.2021 20:47 # fc-oil
    Рыбак полностью переиграл цыгана. Зачем евреи заменили Пакетину на это недоразумение, совершенно непонятно.

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  13. qwerd 11.04.2021 20:43 # qwerd
    Кавани лучший центрфорвард лиги на данный момент. Влеиколпеное чувство гола. Жду новости о критике моуриньо

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  14. forester 11.04.2021 20:42 # forester
    по щегляне любил гулять с мамой лемарсика, хорошая женщина все-таки была, царство ей небесное

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  15. xah 11.04.2021 20:39 # xah
    Моуриньо, пора с тобой прощаться ! Пора тебе в Италию.

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  16. wolfsmensch 11.04.2021 20:39 # wolfsmensch
    славно рыбак цыгана отодрал, любо-дорого было смотреть. кажись, окончательно отцепил шпор от четвёрки

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  17. thegodfather 11.04.2021 20:37 # thegodfather
    Шпоры все

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  18. liverfun 11.04.2021 20:36 # liverfun
    норм игра по накалу, но петушки подкачали, не смог их мавриньо зарядить, пора ему уходить. столько плакал, когда без работы сидел, а как вернулся не смог себя пересилить, опять на те же грабли встал.
    по моментам равный матч, но у маню больше созидателей, они и решили исход

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  19. jonaskanvald 11.04.2021 20:36 # jonaskanvald
    Жозе уволят похоже после финала с сити

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  20. empry 11.04.2021 20:36 # empry
    МЮ опять уволил Моуринью.

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