"Юнайтед" взял реванш у "Тоттенхэма" за 1:6

"Манчестер Юнайтед" отомстил "Тоттенхэму" за унизительное поражение 1:6 в октябре, одержав волевую победу в Северном Лондоне со счетом 3:1.

По сравнению с 2:2 против "Ньюкасла" в старте у "шпор" произошло три изменения. Вместо Давинсона Санчеса, Яфета Танганги и Карлоса Винисиуса появились Эрик Дайер, Серж Орье и Сон Хен Мин.



Относительно выезда к "Гранаде" в четверг в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Дин Хендерсон, Фред и Эдинсон Кавани, заменив Давида Де Хеа, Даниэля Джеймса и Мейсона Гринвуда.



"Юнайтед" очень робко начал матч, позволив сопернику комфортно держать мяч и играть в позиционный футбол. Моменты в игре отсутствовали напрочь.



Первого удара в створ пришлось ждать до 33-й минуты. Поль Погба, завладев мячом на краю штрафной площади, сделал паузу и выполнил короткую передачу на открывание Кавани, который пробил между ног Уго Льорису. Однако гол не был засчитан — в ходе комбинации Скотт Мактоминей отмахнулся от Сона, задев того по лицу.



Хозяева сподобились на ответ на 40-й минуте, когда Харри Кейн с подступов к штрафной площади сделал передачу в касание на Лукаса Моуру, а тот сразу же покатил на дальнюю штангу под удар Сону — 1:0.



Во втором тайме "Тоттенхэм" отдал инициативу и сосредоточился на удержании победного счета.



Продержались "шпоры" недолго. На 57-й минуте Фред сыграл на добивании после того, как Льорис блестяще отразил удар Кавани — 1:1.



Спустя три минуты хозяева вновь могли выйти вперед, но Хендерсон отразил удар Сона. Льорис тут же ответил на это своим сейвом, не позволив Бруну Фернандешу отличиться с дистанции.



Опасные ситуации время от времени возникали на обоих концах поля, но постепенно игра стала затухать. И тут неожиданно случился гол. На 79-й минуте вышедший на замену Гринвуд набросил мяч на линию вратарской, откуда Кавани, опередив Орье, пробил в падении головой — 1:2.



На 84-й минуте Кавани едва не совершил автогол, пробив головой в штангу своих ворот. Других шансов избежать поражения "Тоттенхэм" не имел. Более того, на исходе компенсированного времени бросившие играть хозяева пропустили еще раз, позволив Гринвуду расстрелять ворота с правого края штрафной — 1:3.



Кавани сыграл ключевую роль в этой победе и получил сатисфакцию за свой незасчитанный гол, доказав, что может быть полезен даже в свои 34 года. "Юнайтед" укрепился на втором месте, а вот "Тоттенхэм" теперь уже в шести очках от топ-4 и может надеяться только на чудо, учитывая конкуренцию.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче