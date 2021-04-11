Пеннант: "Обамеянг — не лидер"

Бывший вингер "Арсенала" Джермейн Пеннант заявил, что капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг не является лидером.

В этом сезоне к игре, настрою и дисциплине Обамеянга, забившего только девять голов в 24 матчах Премьер-Лиги, появилось немало вопросов.



Пеннант и вовсе чувствует, что габонский нападающий не годится на роль капитана "канониров", а повязку получил не за свои лидерские качества.



"Он получил капитанскую повязку благодаря своей игре в предыдущие сезоны, куче забитых голов и тому, что был любимчиком фанатов в трудные для клуба времена".



"Мне кажется, именно благодаря этому он получил капитанскую повязку, а не по той причине, что он является лидером в раздевалке".



"Он не является лидером на поле. Он подавал пример, забивая голы. Теперь он этого не делает, он опаздывает и не всегда попадает в стартовый состав. Для капитана это недопустимо".



"Я приведу вам пример: Стивен Джеррард. Ты бы никогда не увидел, что Стивен опаздывает или оказывается отстранен от участия в матче из-за какого-либо проступка", — сообщил Пеннант talkSPORT.