ПСЖ рассматривает Салаха и Кейна на замену Мбаппе

ПСЖ проявляет интерес к Мохамеду Салаху из "Ливерпуля" и Харри Кейну из "Тоттенхэма" на случай отъезда Килиана Мбаппе со "Стад де Франс".

Контракт Мбаппе по-прежнему истекает в 2022 году, и если новая сделка не будет заключена в ближайшее время, ПСЖ придется продать свою суперзвезду этим летом.



При таком раскладе ПСЖ потребуется новый нападающий, и взор главного тренера парижан Маурисио Почеттино устремлен на свой бывший клуб "Тоттенхэм".



Как сообщает Telefoot, недавно Почеттино даже позвонил Кейну, чтобы поинтересоваться планами капитана сборной Англии на будущее. Маурисио ожидает, что Харри попросится на выход, если "шпоры" не попадут в Лигу Чемпионов.



В то же время спортивный директор ПСЖ Леонардо следит за ситуацией Лионеля Месси в "Барселоне", а вот катарские владельцы французского гранда предпочитают вариант с приглашением Салаха.



Несмотря на проблемы "Ливерпуля", Мохамед уверенно проводит этот сезон, возглавляя бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с 19 голами. За последние месяцы египтянин сделал несколько намеков на то, что он открыт к новому вызову.



Telefoot добавляет, что ПСЖ еще в прошлом месяце установил контакт с представителями Салаха, которому в июне исполнится 29.