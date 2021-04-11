"Вест Хэм" одержал победу над "Лестером" и вернулся в топ-4

"Вест Хэм" вернулся на четвертое место в Премьер-Лиге, удержав победный счет против "Лестера" — 3:2.

"Лисы" смотрелись немного лучше в начале матча на Лондонском стадионе, однако "молотобойцам" удалось открыть счет своим первым же ударом в створ. Это случилось на 29-й минуте, когда Джесси Лингард пробил в касание с линии штрафной после скидки от Владимира Цоуфала — 1:0.



Гости активизировались и пошли отыгрываться, но лишь нарвались на результативную контратаку в концовке тайма. Джаррод Боуэн промчался по правому флангу после длинного заброса, выманил на себя голкипера и вывел Лингарда на пустые ворота — 2:0.



Второй тайм начался с третьего гола хозяев. "Лестер" совершил потерю при выходе из обороны, и Боуэн, приняв мяч от Томаша Соучека в центре штрафной, вторым касанием поразил ворота — 3:0.



На 54-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Каспера Шмейхеля, но гол Иссы Диопы головой был отменен из-за офсайда.



Вскоре "Вест Хэм" расслабился — настолько, что на 70-й минуте пропустил. Это Келечи Ихеаначо неотразимо пробил с подступов к штрафной, наказав соперника за потерю мяча в опасной зоне — 3:1.



На 80-й минуте "лисы" имели еще один шанс, но Лукаш Фабиански, вытянув руки в положении лежа, сумел выбить мяч из ног Рикарду Перейры.



"Молотобойцы" отреагировали на момент Перейры и стали "сушить" игру. Казалось, матч так и закончится их уверенной победой. Однако в компенсированное время Ихеаначо отыграл еще один гол, с линии вратарской замкнув прострел Марка Олбрайтона — 3:2.



У гостей было еще четыре минуты, чтобы избежать поражения, но чуда не случилось.



"Вест Хэм" откровенно валял дурака заключительные полчаса, слишком расслабившись после трех забитых голов. К счастью для Дэвида Мойеса, это преимущество оказалось черечур велико, чтобы его разбазарить, хотя "Лестер" заслуживает похвалы за проявленный в концовке характер.



"Вест Хэм" — "Лестер". Отчет о матче