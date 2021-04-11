"Вест Хэм" одержал победу над "Лестером" и вернулся в топ-4
"Вест Хэм" вернулся на четвертое место в Премьер-Лиге, удержав победный счет против "Лестера" — 3:2.
"Лисы" смотрелись немного лучше в начале матча на Лондонском стадионе, однако "молотобойцам" удалось открыть счет своим первым же ударом в створ. Это случилось на 29-й минуте, когда Джесси Лингард пробил в касание с линии штрафной после скидки от Владимира Цоуфала — 1:0.
Гости активизировались и пошли отыгрываться, но лишь нарвались на результативную контратаку в концовке тайма. Джаррод Боуэн промчался по правому флангу после длинного заброса, выманил на себя голкипера и вывел Лингарда на пустые ворота — 2:0.
Второй тайм начался с третьего гола хозяев. "Лестер" совершил потерю при выходе из обороны, и Боуэн, приняв мяч от Томаша Соучека в центре штрафной, вторым касанием поразил ворота — 3:0.
На 54-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Каспера Шмейхеля, но гол Иссы Диопы головой был отменен из-за офсайда.
Вскоре "Вест Хэм" расслабился — настолько, что на 70-й минуте пропустил. Это Келечи Ихеаначо неотразимо пробил с подступов к штрафной, наказав соперника за потерю мяча в опасной зоне — 3:1.
На 80-й минуте "лисы" имели еще один шанс, но Лукаш Фабиански, вытянув руки в положении лежа, сумел выбить мяч из ног Рикарду Перейры.
"Молотобойцы" отреагировали на момент Перейры и стали "сушить" игру. Казалось, матч так и закончится их уверенной победой. Однако в компенсированное время Ихеаначо отыграл еще один гол, с линии вратарской замкнув прострел Марка Олбрайтона — 3:2.
У гостей было еще четыре минуты, чтобы избежать поражения, но чуда не случилось.
"Вест Хэм" откровенно валял дурака заключительные полчаса, слишком расслабившись после трех забитых голов. К счастью для Дэвида Мойеса, это преимущество оказалось черечур велико, чтобы его разбазарить, хотя "Лестер" заслуживает похвалы за проявленный в концовке характер.
"Вест Хэм" — "Лестер". Отчет о матче
11.04.2021 18:05
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внатуре стата
4 удара 3 гола
ну это дичайший просто фарт, колбасе влетели трешку, думаю пенсы их разберут, если только мойша кипу не наденет
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Смотрел Давидыча 6 часов без паузы, браво мне
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На этот раз Мойес не упустит свой шанс выйти в лигу чемпионов как это было с Евертоном,так что пару точечных трансферов летом и можно выступить достойно в группе лч
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Луччие
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Че по усраине ? Когда на войну братья украинцы?
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С одной стороны ек - это бабки, заебись. С другой - сук, скамейки тупо нет. Хули, в клубе всего один нападающий. Если летом не закупятся( ту же славию можно и дальше постепенно выкупать, хехе), то следующий сезон может стать пиздецовым.
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тот, кто по итогу попадет в четверку заслужит это, жаловаться будет не на что, каждая из первых 7 команд достойно смотрится. лестер с вхю, конечно, будут пассажирами в лч, но это уже другой вопрос
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Удачи ВХэму в оставшихся матчах
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Пенсы нюхают.
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уже какой матч у лестер 3-5 ударов по воротам, 3 гола.
Фарт лютый.
Видимо МОйес будет в 4-ке.
Лестера не будет.
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