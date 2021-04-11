"Реал" сохраняет интерес к Де Хеа

"Реал" сохраняет интерес к голкиперу Давиду Де Хеа, который может покинуть "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Де Хеа не играет в Премьер-Лиге с конца февраля и, как ожидается, не будет мириться с потерей статуса первого номера "Юнайтед". Да и для клуба нет смысла держать на лавке игрока с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю.



Решение главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера сделать ставку на Дина Хендерсона как на основного голкипера команды подталкивает Де Хеа к отъезду с "Олд Траффорд", но трансферная стоимость и запросы по зарплате резко сужают круг клубов, которые могут позволить себе Давида.



Как утверждает Daily Mail, "Реал" не только может, но и хочет купить Де Хеа, не сумев этого сделать в 2015 году из-за известной истории с факсом.



Главным конкурентом "Реала" в борьбе за Де Хеа обещает стать ПСЖ, который давно вынашивает идею по приобретению звездного голкипера.



Добавим, что "Юнайтед" оценивает 30-летнего испанца в 50 млн. фунтов.