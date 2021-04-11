Клопп: "Нужно сыграть идеально против "Реала", чтобы у нас появились шансы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде нужно сыграть идеально, чтобы у "красных" появились шансы пройти "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв первую встречу в Мадриде со счетом 3:1 посреди недели.



Однако субботняя победа 2:1 над "Астон Виллой" вселяет в Клоппа надежду, что еще не все потеряно. Юрген обещает дать бой "Реалу".



"Мы сделаем все возможное, а там посмотрим. В среду нам нужно сыграть идеально, чтобы у нас появились шансы — просто чтобы у нас появился шансы".



"Думаю, мы не слишком многообещающим образом сыграли с "Реалом" на выезде, но хорошая вещь в том, что мы можем играть лучше".



"Давайте не будем чересчур усложнять — когда "Реал" приедет сюда, то не будет думать, что уже прошел дальше".



"Это будет тяжело, но я могу пообещать, что мы постараемся. Это единственное, что я могу сказать".



"Конечно, в данный момент непростое время для нас. Нам приходится упорно трудиться, и чтобы забить гол, нам нужно создать 5-10 моментов".



"Нужно преодолеть это. Это не изменить только потому, что ты хочешь этого. Если ты хочешь стать другим, тогда ты должен трудиться ради этого, как мы потрудились сегодня".



"Это очень важные три очка, и мы используем это ощущение в среду", — цитирует Клоппа The Independent.