Клопп: "Нужно сыграть идеально против "Реала", чтобы у нас появились шансы"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде нужно сыграть идеально, чтобы у "красных" появились шансы пройти "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв первую встречу в Мадриде со счетом 3:1 посреди недели.
Однако субботняя победа 2:1 над "Астон Виллой" вселяет в Клоппа надежду, что еще не все потеряно. Юрген обещает дать бой "Реалу".
"Мы сделаем все возможное, а там посмотрим. В среду нам нужно сыграть идеально, чтобы у нас появились шансы — просто чтобы у нас появился шансы".
"Думаю, мы не слишком многообещающим образом сыграли с "Реалом" на выезде, но хорошая вещь в том, что мы можем играть лучше".
"Давайте не будем чересчур усложнять — когда "Реал" приедет сюда, то не будет думать, что уже прошел дальше".
"Это будет тяжело, но я могу пообещать, что мы постараемся. Это единственное, что я могу сказать".
"Конечно, в данный момент непростое время для нас. Нам приходится упорно трудиться, и чтобы забить гол, нам нужно создать 5-10 моментов".
"Нужно преодолеть это. Это не изменить только потому, что ты хочешь этого. Если ты хочешь стать другим, тогда ты должен трудиться ради этого, как мы потрудились сегодня".
"Это очень важные три очка, и мы используем это ощущение в среду", — цитирует Клоппа The Independent.
11.04.2021 16:00
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Последние комментарии:
Перед Барсой хейтерки тоже желчновато смеялись
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Вуаахахахха
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Нужно не ссать, а играть в свой футбол - прагматично, без нервов. Это даже не пиковый Реал. Поставить правым ЦЗ Кебаба, а не пешехода Филипса. Фирмино в старте, Мане левым хавом, вместо Вени. И лысый шарлатан пойдет кормить голубей на парковку еще в первом тайме.
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Какие шансы? Зачем колбасникам надрывать свой геморрой?
Ливерпулу всё равно ничего не светит, т.к. они никогда не выигрывали ЛЧ (со времен того купленного матча с Миланом). Если говорить о 2019-м - это была победа не в Лиге Чемпионов, а в Лиге Середняков, когда они случайно обыграли какой-то Тоттенхэм, причём обыграли, выставив автобус после несправедливого судебного решения о назначении пенальти на 2-й минуте (Мане специально запулил в руку Сиссоко, чтобы из-за дурацких правил судья показал на точку).
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удачи
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