"Юнайтед" хочет вернуть Сэма Джонстона

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в возвращении голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона.

Несмотря на то, что "Вест Бромвич" сейчас занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге и имеет крайне призрачные шансы спастись от вылета, Джонстон этот сезон проводит на очень хорошем уровне, доказательством чему стал его вызов в сборную Англии в марте.



Лишь на днях издание ESPN сообщало об интересе к Джонстону со стороны "Тоттенхэма", "Вест Хэма" и "Лидса". У Сэма остается один год по контракту, и "дрозды" могут отпустить его всего за 10 миллионов фунтов.



Еще одним претендентом на Джонстона, утверждает The Sun, может стать "Юнайтед", который и продал Сэма в "Вест Бромвич" за 6.5 млн. фунтов в 2018 году. Грядущим летом команда Оле Гуннара Сульшер собирается кардинально обновить последний рубеж.



Ожидается, что по окончании этого сезона "красные дьяволы" попрощаются с Давидом Де Хеа или Дином Хендерсоном, каждый из которых не готов мириться с ролью дублера. Кроме того, "Олд Траффорд" должны покинуть Серхио Ромеро, Ли Грант и Жоэл Перейра.



Добавим, в 29 матчах этого сезона Премьер-Лиги 28-летий Джонстон сохранил свои ворота на замке пять раз. Сэм провел ряд выдающихся игр, особенно против больших команд, а с "Челси" в прошлый уикенд записал на себя результативную передачу.