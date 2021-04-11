Феллайни может воссоединиться с Моуриньо в "Тоттенхэме"

Полузащитник Маруан Феллайни может воссоединиться с наставником "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо грядущим летом.

У Моуриньо и Феллайни сложились отличные отношения в период их совместной работы в "Манчестер Юнайтед". Однако после увольнения Жозе с "Олд Траффорд" Маруан быстро собрал вещи и уехал в Китай.



В данный момент китайский футбол находится в кризисе, и звезды, которых в свое время удалось заманить большими деньгами, массово разбегаются.



Контракт Феллайни с "Шаньдун Лунэн" истекает в декабре, однако Voetbal 24 утверждает, что экс-игрок "Эвертона" собирается вернуться в Европу уже грядущим летом.



Предполагается, что Моуриньо осведомлен о намерениях Феллайни, высоко поместив 33-летнего бельгийца в список своих трансферных приоритетов на ближайшее окно.



Сам Феллайни прежде уже говорил, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу. Кроме того, Маруан не спешит ставить крест и на своей карьере в сборной Бельгии, вызываться куда, выступая в Китае, проблематично.