Сульшер: "1:6 — большое черное пятно в нашем сезоне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал поражение 1:6 от "Тоттенхэма" ранее в этом сезоне "большим черным пятном" для его команды.

В воскресенье "красные дьяволы" постараются взять реванш у "Тоттенхэма" за унизительное домашнее поражение, случившееся в октябре.



Сульшер ожидает, что тот результат придаст мотивации его игрокам, но призывает команду внимательнее следить за Харри Кейном и Соном Хен Мином, которые оформили по дублю на "Олд Траффорд".



"У них команда, полная классных игроков — от голкипера до левого фланга, а Сон и Кейн, конечно, стали откровением этого сезона и создали нам кучу проблем в первой встрече. Мы знаем, что должны хорошо обороняться против них".



"Конечно, 1:6 придаст мотивации нашим игрокам. Гордость каждого игрока пострадала от того результата. То было большое черное пятно в нашем сезоне. Мы знаем это и знаем причины этого".



"У нас был короткий предсезонный период, мы не успели набрать форму, а Антони (Мартиалю) не повезло с красной карточкой. Я назвал достаточно причин", — сообщил Сульшер MUTV.