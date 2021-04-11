FA вынесла предупреждение Боуэну за твит из 2012 года
FA вынесла предупреждение Джарроду Боуэну и обязала вингера "Вест Хэма" пройти образовательные курсы из-за твита, написанного в 2012 году.
Напомним, в прошлом месяце в твиттере Боуэна внезапно отыскалось сообщение девятилетней давности расистского содержания.
На тот момент Джаррод был 15-летним игроком академии "Херефорда" и формально не находился под юрисдикцией Ассоциации, сообщает BBC.
Теперь Боуэну приходится расплачиваться за ошибки своей юности. Джаррод немедленно удалил тот твит, а также публично извинился, но FA этого оказалось мало.
Проведя свое расследование, Ассоциация официально вынесла предупреждение 24-летнему англичанину, а также обязала посетить специальные образовательные курсы. Кроме того, собственную просветительскую беседу с игроком провел "Вест Хэм".
11.04.2021 12:00
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Ебанутые. Если ниггеры могут говорить ниггер, то и остальным тоже можно. Демократия
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Пздц. А говорят там демократия и нет тоталитаризма. Однако система тебя легко перемелет и выкинет на социальную обочину, если не подчинятся. Лишит хорошей работы, дохода. И даже публичных извинений мало, нужна еще показательная порка, в виде "специальных образовательных курсов"
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Браво, FA! Так их, необразованных быдланов
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