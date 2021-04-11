FA вынесла предупреждение Боуэну за твит из 2012 года

FA вынесла предупреждение Джарроду Боуэну и обязала вингера "Вест Хэма" пройти образовательные курсы из-за твита, написанного в 2012 году.

Напомним, в прошлом месяце в твиттере Боуэна внезапно отыскалось сообщение девятилетней давности расистского содержания.



На тот момент Джаррод был 15-летним игроком академии "Херефорда" и формально не находился под юрисдикцией Ассоциации, сообщает BBC.



Теперь Боуэну приходится расплачиваться за ошибки своей юности. Джаррод немедленно удалил тот твит, а также публично извинился, но FA этого оказалось мало.



Проведя свое расследование, Ассоциация официально вынесла предупреждение 24-летнему англичанину, а также обязала посетить специальные образовательные курсы. Кроме того, собственную просветительскую беседу с игроком провел "Вест Хэм".