Сульшер не будет праздновать второе место

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не считает второе место в Премьер-Лиге достижением для своего клуба.

Когда в сезоне 2017/18 Жозе Моуриньо финишировал с "Юнайтед" на втором месте в Премьер-Лиге, то назвал это одним из лучших достижений в своей карьере.



В преддверии выезда к "Тоттенхэму" Моуриньо Сульшер выразил свое несогласие в этой точкой зрения, заявив, что "красных дьяволов" устроит только первая строчка.



"Я не могу сказать, что это достижение. Наши амбиции заключаются в том, быть выше, чем на втором месте. Еще до прихода в клуб я говорил, что ты никогда не можешь радоваться второму месту, и мы не радуемся. Не поймите меня неправильно — наши амбиции подстегивают нас к погоне за командой впереди нас".



"Сейчас "Сити" проводит великолепный сезон, третий или четвертый великолепный сезон подряд, так что мы осознаем масштаб своей задачи. Но мы беремся за нее. Если ты не готов, значит здесь тебе не место".



"Игроки должны по-настоящему проникнуться этим. Они должны быть готовы упорно работать и идти на жертвы. Они должны быть готовы пролить кровь, пот и слезы, потому что это лучшая лига в мире — и самая сложная", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.