"Арсенал" заинтересован в Лингарде

"Арсенал" заинтересован в вингере "Вест Хэма" Джесси Лингарде, который принадлежит "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел заполучить Лингарда еще в январе, но на тот момент "Юнайтед" видел в "канонирах" большую угрозу, нежели в "молотобойцах".



По иронии судьбы именно "Вест Хэм" — при значительном содействии Лингарда, забившего шесть голов в восьми матчах Премьер-Лиги — включился в борьбу за попадание в топ-4. Кроме того, Джесси вернулся в сборную Англии и теперь имеет все шансы отправиться на Евро-2020.



Естественно, теперь "Вест Хэм" хочет выкупить Лингарда, однако "Арсенал" готов предпринять вторую попытку, и это только на руку "Юнайтед".



Изначально "красные дьяволы" надеялись выручить минимум 10 миллионов фунтов за своего воспитанника, но теперь, учитывая блестящую игру Джесси в последние недели, готовы попросить около 30 млн. фунтов.