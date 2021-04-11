31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 11 апреля, четырьмя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — НЬЮКАСЛ 14:00 Онлайн-трансляция



Это будет невероятно важный матч для обеих команд, над которыми все еще висит угроза вылета. "Бернли" все пять своих последних домашних поединков Премьер-Лиги завершил вничью. "Ньюкасл" не знает побед в чемпионате уже семь матчей кряду, включая три поражения. В девяти последних встречах этих соперников в Премьер-Лиге лишь однажды побеждали гости — это удалось "сорокам", взявшим три очка на "Терф Мур" в ноябре 2018 (1:2).



В лазарете "Бернли" остаются Кевин Лонг, Робби Брэйди и Эшли Барнс. Эрик Питерс и Фил Бардсли снова в строю.



Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за подозрения на перелом стопы. Каллум Уилсон снова доступен после двух месяцев отсутствия с надрывом задней поверхности бедра. Энди Кэрролл тоже возобновил тренировки. Фабиан Шер и Райан Фрэйзер травмированы.



ВЕСТ ХЭМ — ЛЕСТЕР 16:05 Онлайн-трансляция



Даже без травмированного Деклана Райса, "Вест Хэм" произвел хорошее впечатление в минувший понедельник, когда одержал победу 2:3 и временно запрыгнул в топ-4. "Лестер" в своем предыдущем матче был вчистую переигран "Манчестер Сити" (0:2), и еще одно поражение может пошатнуть положение подопечных Брендана Роджерса. "Молотобойцы" не выиграли ни одной из пяти домашних встреч с "лисами" в Премьер-Лиге, включая поражение 1:2 в прошлом сезоне.



К Райсу и Анджело Огбонне в лазарете "Вест Хэма" присоединился нападающий Мичейл Антонио, у которого возникли проблемы с задней поверхностью бедра.



Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю до сих пор не прилетел из Турции, где он заразился коронавирусом. Джеймс Джастин, Уэс Моргн, Дженгиз Ундер и Харви Барнс травмированы.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" выиграл все пять последних домашних матчей с учетом всех соревнований, в каждом из пяти забивая минимум дважды. "Манчестер Юнайтед" уверенно держится на втором месте благодаря тому, что потерпел лишь одно поражение в 24 последних поединках Премьер-Лиги. В восьми последних выездах к "шпорам" в рамках чемпионата "красные дьяволы" одержали только одну победу, да и ту — на "Уэмбли" в январе 2019.



Защитники Тоби Алдервейрелд и Серж Орье, пропустившие тестирование на COVID-19 на прошлой неделе, готовы вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм". Бен Дэвис и Мэтт Дохерти остаются вне игры.



"Юнайтед" надеется, что Люк Шоу и Маркус Рэшфорд залечат свои болячки вовремя. Эрик Байи, Фил Джонс и Антони Мартиаль травмированы.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 21:00 Онлайн-трансляция



"Шеффилд Юнайтед" уже вовсю готовится к выступлению в Чемпионшипе, что в какой-то степени раскрепощает "клинков", которые ни один из 16 своих последних матчей в Премьер-Лиге не завершили вничью. "Арсенал" пропускал по три гола в двух последних поединках чемпионата и прямо сейчас находится в нижней половине таблицы. "Шеффилд Юнайтед" ни разу не уступил в четырех домашних встречах с "канонирами" в рамках Премьер-Лиги.



"Шеффилд Юнайтед" рассчитывает на возвращение Джейдена Богла и Джорджа Болдока, которые получили по травме головы против "Лидса" в прошлый уикенд. Крис Бэшем, Билли Шарп, Сандер Берге и Джек О'Коннелл по-прежнему в лазарете.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Калума Чемберса и Мартина Эдегора. Давид Луис и Киран Тирни пропустят несколько недель.