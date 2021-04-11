Артета объяснил, почему Мартинелли не играет чаще

Наставник "Арсенала" Микель Артета ответил на призывы фанатов своего клуба чаще выпускать нападающего Габриэля Мартинелли.

В этом сезоне Мартинелли сыграл только 13 матчей за "канониров", причем последний раз выходил в стартовом составе еще в январе.



Многие болельщики недоумевают, почему Артета не доверяет 19-летнему бразильцу больше, особенно с учетом невыразительной формы Пьер-Эмерика Обамеянга, однако Микель обещает, что Габриэль еще получит свой шанс.



"Я понимаю тех, кто хочет видеть его чаще".



"Когда команда не выигрывает матчи, мы всегда ищем кого-нибудь еще, чтобы помочь нам с этим. Мы можем назвать и несколько других имен".



"Я уважаю это мнение, и Габи очень хорошо трудится. Он становится лучше каждый день, он развивается в правильном направлении".



"Нам нужно немного терпения в отношении него, но его ждет яркое будущее в клубе, и у него будут все необходимые возможности, чтобы показать нам, насколько он хорош".



"Мы не можем выпускать сразу шесть или семь молодых парней. Нам требуется некоторый баланс".



"Габи должен много улучшить. Он уже обладает важными качествами, но у нас есть и другие игроки на его позиции".



"Мы должны создавать связи внутри команды, соблюдая баланс. Его время придет", — цитирует Артету Sky Sports.