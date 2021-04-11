Райола требует зарплату в 1 миллион фунтов в неделю для Холанда
Суперагент Мино Райола собирается сделать нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда первым в мире футболистом с зарплатой в 1 миллион фунтов в неделю.
Райола уже активно ищет новый клуб для своего клиента вместе с Альф-Инге Холандом, отцом Эрлинга, в течение одного дня проведя встречи с "Барселоной" и "Реалом" в начале апреля.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, испанские гранды остались шокированы тем, какие суммы озвучил Райола в ходе переговоров.
Райола собирается устроить аукцион крупнейших клубов Европе и искренне верит, что найдется смельчак, готовый платить 20-летнему норвежцу около 1 млн. фунтов в неделю. О себе Мино тоже не забыл, надеясь получить с Холандом-старшим по 20 млн. фунтов комиссионных.
Столь внушительные запросы снижают круг претендентов на оцениваемого в 154 млн. фунтов Холанда до трех клубов: "Манчестер Сити", "Реала" и ПСЖ.
Райола считает, что Холанд, отличившийся 39 раз за клуб и сборную в этом сезоне, способен стать гарантией голов для своей команды на следующее десятилетие, так что такое приобретение не может стоить дешево.
11.04.2021 07:00
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Теперь очевидно:
Холанд отправляется к КОРОЛЯМ!!!
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