Райола требует зарплату в 1 миллион фунтов в неделю для Холанда

Суперагент Мино Райола собирается сделать нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда первым в мире футболистом с зарплатой в 1 миллион фунтов в неделю.

Райола уже активно ищет новый клуб для своего клиента вместе с Альф-Инге Холандом, отцом Эрлинга, в течение одного дня проведя встречи с "Барселоной" и "Реалом" в начале апреля.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, испанские гранды остались шокированы тем, какие суммы озвучил Райола в ходе переговоров.



Райола собирается устроить аукцион крупнейших клубов Европе и искренне верит, что найдется смельчак, готовый платить 20-летнему норвежцу около 1 млн. фунтов в неделю. О себе Мино тоже не забыл, надеясь получить с Холандом-старшим по 20 млн. фунтов комиссионных.



Столь внушительные запросы снижают круг претендентов на оцениваемого в 154 млн. фунтов Холанда до трех клубов: "Манчестер Сити", "Реала" и ПСЖ.



Райола считает, что Холанд, отличившийся 39 раз за клуб и сборную в этом сезоне, способен стать гарантией голов для своей команды на следующее десятилетие, так что такое приобретение не может стоить дешево.