Тухель хочет большего от Хаверца

Кай Хаверц Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что хочет большего от своего соотечественника Кая Хаверца.

Выйдя играть "ложную девятку" против "Кристал Пэлас", Хаверц отметился голом и результативной передачей, что помогло "синим" одержать крупную победу со счетом 1:4.

Победа в дерби стала одним из немногих ярких матчей в исполнении Хаверца после своего перехода из "Байера" за 71 миллион фунтов, поэтому Тухель надеется, что теперь Кай будет проявлять себя более регулярно.

"Не сказать, что я расстроен им, но он мог забить больше. Он имел два больших шанса, чтобы закончить игру и забить еще. Он обладает абсолютным мастерством, и он должен чаще его демонстрировать. Таков вызов, стоящий перед ним", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Тухель, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2021 06:00

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  1. m-ballack 11.04.2021 07:11 # m-ballack
    после своего перехода из "Байера" за 71 миллион фунтов,

    Источник: http://fapl.ru/posts/85205/?c=1

    Всмыси, местные из отдела продаж говорили, шо за все сто его покупали.

    (ответить)

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