Тухель хочет большего от Хаверца

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что хочет большего от своего соотечественника Кая Хаверца.

Выйдя играть "ложную девятку" против "Кристал Пэлас", Хаверц отметился голом и результативной передачей, что помогло "синим" одержать крупную победу со счетом 1:4.



Победа в дерби стала одним из немногих ярких матчей в исполнении Хаверца после своего перехода из "Байера" за 71 миллион фунтов, поэтому Тухель надеется, что теперь Кай будет проявлять себя более регулярно.



"Не сказать, что я расстроен им, но он мог забить больше. Он имел два больших шанса, чтобы закончить игру и забить еще. Он обладает абсолютным мастерством, и он должен чаще его демонстрировать. Таков вызов, стоящий перед ним", — цитирует Тухеля Daily Mail.