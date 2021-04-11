Клопп: "Тренту не нужно ничего доказывать"

Рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его защитнику Тренту Александер-Арнольду не нужно ничего доказывать главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.

Напомним, Клопп был крайне удивлен и даже возмущен тем, что Александер-Арнольд не был вызван в сборную Англии на отборочные матчи к ЧМ-2022 в марте.



Сам Трент отреагировал на это событие блестящей игрой против "Арсенала", затем с "Реалом" взял паузу, а в субботу — на глазах у посетившего "Энфилд" Саутгейта — забил победный гол "Астон Вилле". Клопп считает, что разговоры насчет класса его подопечного теперь стоит прекратить.



"Если честно, я не думаю, что ему нужно что-либо доказывать. Ты можешь проводить свой лучший сезон в жизни, но решение принимает тренер национальной команды, и мы уважаем это".



"Трент лишь играет в свой лучший футбол. За последние 10 дней он дважды сыграл выдающимся образом, а сегодня вдобавок забил гол. Самое важное, чтобы мы перестали говорить об этом", — цитирует Клоппа ESPN.